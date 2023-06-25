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Резников поговорил с главой Минобороны США: Все движется в правильном направлении

Катерина ТищенкоВоскресенье, 25 июня 2023, 22:50
Резников поговорил с главой Минобороны США: Все движется в правильном направлении
Резников и Остин, коллаж из Twitter Резникова

Министр обороны Алексей Резников обсудил с министром обороны США Ллойдом Остином контрнаступление Украины и попытку мятежа "вагнеровцев" в России.

Источник: Резников в Twitter

Дословно: "Мы говорили о последних событиях в России. Мы согласны, что российская власть слаба, и что вывод российских войск из Украины является лучшим выбором для Кремля. России было бы лучше решать свои собственные проблемы.

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Мы также обсудили контрнаступление украинской армии и следующие шаги в укреплении наших сил обороны.

Все движется в правильном направлении. Украина победит".

Темы: РезниковСШАконтрнаступление
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