Резников поговорил с главой Минобороны США: Все движется в правильном направлении
Воскресенье, 25 июня 2023, 22:50
Министр обороны Алексей Резников обсудил с министром обороны США Ллойдом Остином контрнаступление Украины и попытку мятежа "вагнеровцев" в России.
Источник: Резников в Twitter
Дословно: "Мы говорили о последних событиях в России. Мы согласны, что российская власть слаба, и что вывод российских войск из Украины является лучшим выбором для Кремля. России было бы лучше решать свои собственные проблемы.
Мы также обсудили контрнаступление украинской армии и следующие шаги в укреплении наших сил обороны.
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Все движется в правильном направлении. Украина победит".
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