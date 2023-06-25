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У низці областей оголошувалась повітряна тривога

Катерина ТищенкоНеділя, 25 червня 2023, 23:15
У низці областей оголошувалась повітряна тривога
карта повітряних тривог станом на 23:18

У низці північних та центральних регіонів, включно з Києвом, оголошено повітряну тривогу.

Джерело: alerts.in.ua, Повітряні сили

Деталі: О 22:57 Повітряні сили повідомили про загрозу застосування ударних безпілотників у Полтавській та Сумській областях.

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Згодом повітряна тривога була оголошена і в низці інших регіонів.

У Києві тривогу оголосили о 23:10.

Пізніше Повітряні сили повідомили про ракетну небезпеку в Київській, Чернігівській та Черкаській областях.

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Згодом тривогу оголосили також у Запорізькій та Дніпропетровській областях, а в Києві – скасували.

Оновлено: О 00:22 26 червня було оголошено відбій повітряної тривоги у Дніпропетровській області.

О 00:34 відбій тривоги оголосили в Запорізькій і Донецькій областях.

Пізніше в Чернігівській області скасували тривогу, а Запорізькій та Дніпропетровській, Донецькій, Харківській областях оголосили знову.

Станом на 01:30 відбої тривоги оголосили в Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській, Харківській та Сумскій областях.

О 01:55 тривогу знову оголосили в Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській, Харківській, Херсонській, Одеській областях.

Станом на  02:29 відбої тривоги оголосили в Полтавській, Дніпропетровській, Харківській, Донецькій, Кіровоградській, Київській областях.

Повітряні сили повідомили про відбій загрози застосування балістичного озброєння, проте залишається загроза застосування ворогом ударних БпЛА для областей, де оголошена тривога.

Згодом скасували тривогу і в Запорізькій і Херсонській, Миколаївській, Одеській областях.

Теми: повітряна тривога
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