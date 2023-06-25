В ряде областей объявлялась воздушная тревога

карта воздушных тревог по состоянию на 23:18

В ряде северных и центральных регионов, включая Киев, объявлена воздушная тревога.

Источник: alerts.in.ua, Воздушные силы

Детали: В 22:57 Воздушные силы сообщили об угрозе применения ударных беспилотников в Полтавской и Сумской областях.

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Впоследствии воздушная тревога была объявлена и в ряде других регионов.

В Киеве тревогу объявили в 23:10.

Позже Воздушные силы сообщили о ракетной опасности в Киевской, Черниговской и Черкасской областях.

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Впоследствии тревогу объявили также в Запорожской и Днепропетровской областях, а в Киеве - отменили.

Обновлено: В 00:22 26 июня был объявлен отбой воздушной тревоги в Днепропетровской области.

В 00:33 отбой тревоги объявили в Запорожской области.

В 00:34 отбой тревоги объявили в Запорожской и Донецкой областях.

Позже в Черниговской области отменили тревогу, а Запорожской и Днепропетровской, Донецкой, Харьковской областях объявили снова.

По состоянию на 01:30 отбои тревоги объявили в Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях.

В 01:55 тревогу снова объявили в Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Харьковской, Херсонской, Одесской областях.

По состоянию на 02:29 отбои тревоги объявили в Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Кировоградской, Киевской областях.

Воздушные силы сообщили об отбое угрозы применения баллистического вооружения, однако остается угроза применения врагом ударных БпЛА для областей, где объявлена тревога.

Позже отменили тревогу и в Запорожской и Херсонской, Николаевской, Одесской областях.