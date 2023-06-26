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Обстріли Сумщини: є поранений, пошкоджено будинки

Катерина ТищенкоПонеділок, 26 червня 2023, 00:14
Обстріли Сумщини: є поранений, пошкоджено будинки

Внаслідок обстрілу росіянами Миропільської громади Сумщини у неділю поранено цивільну особу, пошкоджено будинки.

Джерело: Сумська обласна військова адміністрація

Дослівно: "Миропільська громада: росіяни били з мінометів (12 вибухів). Внаслідок одного з обстрілів одна цивільна особа отримала поранення. Пошкоджено 2 житлові будинки, гаражне приміщення, літню кухню та легковий автомобіль".

Деталі: Загалом протягом дня росіяни здійснили 16 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 76 вибухів. Обстрілів зазнали Миропільська, Краснопільська, Юнаківська, Шалигинська та Новослобідська громади.

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Новослобідська громада: був обстріл с міномету (1 вибух).

Білопільська громада: здійснено мінометні обстріли (16 вибухів) та обстріли з артилерії (6 вибухів). Внаслiдок одного з мінометних обстрiлів пошкоджено сарай та вибитi вiкна в одному з домогосподарств. Також був обстріл з СПГ-9 (9 вибухів).

Шалигинська громада: були артилерійські обстріли (11 вибухів). Внаслідок одного з обстрілів зазнали пошкоджень цивільні будинки.

ВІДЕО ДНЯ

Краснопільська громада: зафіксовано мінометний обстріл (7 вибухів). У зв'язку одним з обстрілів відбулося загорання сухої трави.

Юнаківська громада: 10 мін скинув ворог на територію громади.

Теми: Сумська областьвійна
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