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Обстрелы Сумщины: есть раненый, повреждены дома

Катерина ТищенкоПонедельник, 26 июня 2023, 00:14
Обстрелы Сумщины: есть раненый, повреждены дома

В результате обстрела россиянами Миропольской общины Сумщины в воскресенье ранен гражданский человек, повреждены дома.

Источник: Сумская областная военная администрация

Дословно: "Миропольская община: россияне били из минометов (12 взрывов). В результате одного из обстрелов один гражданский человек получил ранения. Повреждены 2 жилых дома, гаражное помещение, летняя кухня и легковой автомобиль".

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Детали: Всего в течение дня россияне совершили 16 обстрелов приграничья. Зафиксировано 76 взрывов. Обстрелам подверглись Миропольская, Краснопольская, Юнаковская, Шалыгинская и Новослободская общины.

Новослободская община: был обстрел с миномета (1 взрыв).

Белопольская община: осуществлены минометные обстрелы (16 взрывов) и обстрелы из артиллерии (6 взрывов). В результате одного из минометных обстрелов поврежден сарай и выбиты окна в одном из домохозяйств. Также был обстрел из СПГ-9 (9 взрывов).

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Шалигинская община: были артиллерийские обстрелы (11 взрывов). В результате одного из обстрелов были повреждены гражданские дома.

Краснопольская община: зафиксирован минометный обстрел (7 взрывов). В связи одним из обстрелов произошло возгорание сухой травы.

Юнаковская община: 10 мин сбросил враг на территорию община.

Темы: Сумская областьвойна
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