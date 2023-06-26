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В Одесі пролунали вибухи, працювала ППО

Ольга Глущенко Понеділок, 26 червня 2023, 02:04
В Одесі пролунали вибухи, працювала ППО
ілюстративне фото "прильоту" під Одесою

Вночі 26 червня під час повітряної тривоги в Одесі пролунали вибухи.

Джерело: Думська, Суспільне.Одеса, голова Одеської ОВА Олег Кіпер, ОК "Південь"

Пряма мова Кіпера: "Країна-терорист атакує Одещину. Сили нашої оборони працюють".

Деталі: Після оголошення повітряної тривоги через загрозу крилатих ракет "Калібр" в Одесі пролунали вибухи.

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"В Одесі чути вибухи. Працює ППО", – зазначила Думська.

В ОК "Південь" повідомили, що іде бойова робота, працює протиповітряна оборона, в тому числі над містом.

Теми: Одесавибух
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