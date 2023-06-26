Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В Одесі пролунали вибухи, працювала ППО

Ольга Глущенко Понеділок, 26 червня 2023, 02:04
В Одесі пролунали вибухи, працювала ППО
ілюстративне фото "прильоту" під Одесою

Вночі 26 червня під час повітряної тривоги в Одесі пролунали вибухи.

Джерело: Думська, Суспільне.Одеса, голова Одеської ОВА Олег Кіпер, ОК "Південь"

Пряма мова Кіпера: "Країна-терорист атакує Одещину. Сили нашої оборони працюють".

Реклама:

Деталі: Після оголошення повітряної тривоги через загрозу крилатих ракет "Калібр" в Одесі пролунали вибухи.

"В Одесі чути вибухи. Працює ППО", – зазначила Думська.

В ОК "Південь" повідомили, що іде бойова робота, працює протиповітряна оборона, в тому числі над містом.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Одесавибух
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
Одеса
В Одесі затримали військового інженера, який привласнив понад мільйон гривень
В Одесі лунають вибухи: працює ППО
У бік Одеси летять ворожі безпілотники
Останні новини
04:00
Генасамблея ООН ухвалила оновлену резолюцію щодо порушення прав людини на окупованих територіях
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
01:04
На сході країни була оголошена ракетна небезпека
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
Усі новини...
Реклама: