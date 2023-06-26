В Одессе прогремели взрывы, работала ПВО

Ночью 26 июня во время воздушной тревоги в Одессе прогремели взрывы.

Источник: Думская, Суспільне.Одесса, глава Одесской ОВА Олег Кипер, ОК "Юг"

Прямая речь Кипера: "Страна-террорист атакует Одесскую область. Силы нашей обороны работают".

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Детали: После объявления воздушной тревоги из-за угрозы крылатых ракет "Калибр" в Одессе прогремели взрывы.

"В Одессе слышны взрывы. Работает ПВО", - отметила Думская.

В ОК "Юг" сообщили, что идет боевая работа, работает противовоздушная оборона, в том числе над городом.