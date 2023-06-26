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З Білорусі в Росію повернулися п'ять порожніх літаків – ЗМІ

Понеділок, 26 червня 2023, 02:42
З Білорусі в Росію повернулися п'ять порожніх літаків – ЗМІ
ЛІТАК ІЛ-76. ФОТО З TELEGRAM РОСІЙСЬКОГО ПАО "ОАК"

З Білорусі в Росію 25 червня повернулися п'ять порожніх військово-транспортних літаків Іл-76 ВКС РФ.

Джерело: моніторингова група "Беларускі Гаюн"

Деталі: За інформацією моніторингової групи, з аеродрому "Мачулищі" (під Мінськом у Білорусі – ред.) ввечері 25 червня полетіли назад (на аеродром вильоту – ред.) п'ять військово-транспортних літаків Іл-76 ВКС РФ.

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Ці ж літаки напередодні прилетіли в Білорусь із Пскова.

За даними "Гаюна", літаки, як прилетіли, так і полетіли порожніми.

Таким чином, літаки просто добу пробули в Мачулищах і полетіли назад.

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"Не можна виключати, що метою прильоту було перекидання військового контингенту з Білорусі в РФ для придушення "заколоту Пригожина". На це вказує той факт, що літаки добу просто перебували в Білорусі без ознак будь-якої активності", – зазначає "Беларускі Гаюн".

Теми: БілорусьРосіяавіа
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