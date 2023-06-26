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Из Беларуси в Россию вернулись пять пустых самолетов – СМИ

Понедельник, 26 июня 2023, 02:42
Из Беларуси в Россию вернулись пять пустых самолетов – СМИ
САМОЛЕТ ИЛ-76. ФОТО ИЗ TELEGRAM РОССИЙСКОГО ПАО "ОАК"

Из Беларуси в Россию 25 июня вернулись пять пустых военно-транспортных самолетов Ил-76 ВКС РФ.

Источник: мониторинговая группа "Беларускі Гаюн"

Детали: По информации мониторинговой группы, с аэродрома "Мачулище" (под Минском в Беларуси – ред.) вечером 25 июня улетели обратно (на аэродром вылета – ред.) пять военно-транспортных самолетов Ил-76 ВКС РФ.

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Эти же самолеты накануне прилетели в Беларусь из Пскова.

По данным "Гаюна", самолеты, как прилетели, так и улетели пустыми.

Таким образом, самолеты просто сутки пробыли в Мачулищах и улетели обратно.

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"Нельзя исключать, что целью прилета была переброска военного контингента из Беларуси в РФ для подавления "мятежа Пригожина". На это указывает тот факт, что самолеты сутки просто находились в Беларуси без признаков какой-либо активности", – отмечает "Беларускі Гаюн".

Темы: БеларусьРосcияавиа
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