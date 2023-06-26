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Росіяни гатили по Херсонщині, одна людина загинула, 7 поранених

Ольга Глущенко Понеділок, 26 червня 2023, 07:48
Росіяни гатили по Херсонщині, одна людина загинула, 7 поранених
Обстріл Херсонщини. Ілюстративне фото Getty Images

За минулу добу ворог випустив по Херсонській області 644 снаряди, одна особа загинула, 7 – отримали поранення.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін

Пряма мова: "За минулу добу противник здійснив 95 обстрілів, випустивши 644 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, безпілотників та авіації".

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Деталі: Російські військові поцілили  у житлові квартали населених пунктів області.

У результаті обстрілів 1 людина загинула, 7 осіб дістали поранення.

По місту Херсон росіяни випустили 17 снарядів.

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Теми: Херсонська областьобстріл
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