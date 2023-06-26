Росіяни гатили по Херсонщині, одна людина загинула, 7 поранених
Понеділок, 26 червня 2023, 07:48
За минулу добу ворог випустив по Херсонській області 644 снаряди, одна особа загинула, 7 – отримали поранення.
Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін
Пряма мова: "За минулу добу противник здійснив 95 обстрілів, випустивши 644 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, безпілотників та авіації".
Деталі: Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області.
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У результаті обстрілів 1 людина загинула, 7 осіб дістали поранення.
По місту Херсон росіяни випустили 17 снарядів.