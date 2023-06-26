Россияне били по Херсонщине, один человек погиб, 7 раненых

За минувшие сутки враг выпустил по Херсонской области 644 снаряда, один человек погиб, 7 - получили ранения.

Источник: глава Херсонской ОВА Александр Прокудин

Прямая речь: "За минувшие сутки противник совершил 95 обстрелов, выпустив 644 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", танков, беспилотников и авиации".

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Детали: Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области.

В результате обстрелов 1 человек погиб, 7 человек получили ранения.

По городу Херсон россияне выпустили 17 снарядов.