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Россияне били по Херсонщине, один человек погиб, 7 раненых

Ольга ГлущенкоПонедельник, 26 июня 2023, 07:48
Россияне били по Херсонщине, один человек погиб, 7 раненых
Обстрел Херсонщины. Иллюстративное фото Getty Images

За минувшие сутки враг выпустил по Херсонской области 644 снаряда, один человек погиб, 7 - получили  ранения.

Источник: глава Херсонской ОВА Александр Прокудин

Прямая речь: "За минувшие сутки противник совершил 95 обстрелов, выпустив 644 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", танков, беспилотников и авиации".

Детали: Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области.

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В результате обстрелов 1 человек погиб, 7 человек получили ранения.

По городу Херсон россияне выпустили 17 снарядов.

Темы: Херсонская областьобстрел
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