Россияне били по Херсонщине, один человек погиб, 7 раненых
Понедельник, 26 июня 2023, 07:48
За минувшие сутки враг выпустил по Херсонской области 644 снаряда, один человек погиб, 7 - получили ранения.
Источник: глава Херсонской ОВА Александр Прокудин
Прямая речь: "За минувшие сутки противник совершил 95 обстрелов, выпустив 644 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", танков, беспилотников и авиации".
Детали: Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области.
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В результате обстрелов 1 человек погиб, 7 человек получили ранения.
По городу Херсон россияне выпустили 17 снарядов.