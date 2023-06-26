Повітряні сили знищили 2 "Калібри" і 7 "Шахедів"

Уночі 26 червня Повітряні сили збили 2 з 3 крилатих ракет "Калібр", 7 з 8 "Шахедів" та усі 4 безпілотники невстановленого типу, якими окупанти атакували Україну.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Дослівно ПС ЗСУ: "(Росіянами − ред.) здійснено пуски трьох крилатих ракет "Калібр" із підводного човна в Чорному морі та вісьмох ударних безпілотників іранського виробництва "Shahed-136/131" із східного узбережжя Азовського моря.



Силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено дві крилаті ракети "Калібр" та 7 ударних БпЛА типу "Шахед"".

Деталі: Також росіяни атакували Україну з північного напрямку чотирма безпілотними літальними апаратами невстановленого типу (імовірно, ударними).

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Повітряні сили підкреслили, що усі ці дрони знищили у зоні відповідальності повітряного командування "Центр".