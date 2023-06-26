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Воздушные силы уничтожили 2 "Калибра" и 7 "Шахедов"

Ирина БалачукПонедельник, 26 июня 2023, 08:17
Воздушные силы уничтожили 2 Калибра и 7 Шахедов
Инфографика Воздушных сил из Telegram

Ночью 26 июня Воздушные силы сбили 2 из 3 крылатых ракет "Калибр", 7 из 8 "Шахедов" и все 4 беспилотника неустановленного типа, которыми оккупанты атаковали Украину.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно ВС ВСУ: "(Россиянами − ред.) осуществлены пуски трех крылатых ракет "Калибр" с подводной лодки в Черном море и восьми ударных беспилотников иранского производства "Shahed-136/131" с восточного побережья Азовского моря.

Силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожено две крылатые ракеты "Калибр" и 7 ударных БпЛА типа "Шахед"".

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Детали: Также россияне атаковали Украину с северного направления четырьмя беспилотными летательными аппаратами неустановленного типа (вероятно, ударными).

Воздушные силы подчеркнули, что все эти дроны уничтожили в зоне ответственности воздушного командования "Центр".

Темы: Воздушные силы ВСУбеспилотникиРосcиявойна
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