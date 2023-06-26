Українські війська за минулі кілька днів просунулися на 1-2 км на сході − Маляр

Сили оборони України наприкінці минулого тижня розпочали наступ на кількох напрямках на сході країни і станом на ранок понеділка просунулися вперед на 1-2 км.

Джерело: заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Telegram

Пряма мова Маляр: "Наші війська на сході наприкінці минулого тижня розпочали контрнаступальні дії в районах Оріхово-Василівки, Бахмута, Богданівки, Ягідного, Кліщіївки та Курдюмівки. На кожному з напрямків просування від 1 до 2 км. Зараз війська закріплюються на досягнутих рубежах та продовжують нищити ворога".

Деталі: Водночас окупанти, за її словами, намагалися наступати на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом минулого тижня на цих напрямках відбулось близько 250 бойових зіткнень. Але витіснити українські війська із займаних позицій ворог не зміг. Важкі бої тривають.

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За словами Маляр, за минулий тиждень на сході росіяни здійснили 6 457 обстрілів, випустивши 315 006 боєприпасів. Заступниця міністра підкреслила, що порівняно з минулим тижнем кількість обстрілів збільшилась.



Вона також додала, що обстановка на півдні за минулий тиждень суттєвих змін не зазнала.



Пряма мова Маляр: "Сили оборони України продовжували ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках. За тиждень в результаті покращення оперативного (тактичного) положення та вирівнювання лінії фронту збільшено площу звільнених територій на 17 кв.км".

Деталі: Заступниця міністра підкреслила, що загалом з моменту початку наступу звільнена площа на півдні складає 130 кв.км



За словами Маляр, російські окупаційні війська чинять потужний опір, але водночас зазнають значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці. Зокрема, загиблих за минулий тиждень у росіян у 8 разів більше, ніж у ЗСУ, повідомила заступниця міністра.