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Украинские войска за последние несколько дней продвинулись на 1-2 км на востоке − Маляр

Ирина БалачукПонедельник, 26 июня 2023, 09:52
Украинские войска за последние несколько дней продвинулись на 1-2 км на востоке − Маляр
Украинские воины. Фото из Telegram президента Владимира Зеленского

Силы обороны Украины в конце прошлой недели начали наступление на нескольких направлениях на востоке страны и по состоянию на утро понедельника продвинулись вперед на 1-2 км.

Источник: заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram

Прямая речь Маляр: "Наши войска на востоке в конце прошлой недели начали контрнаступательные действия в районах Орехово-Васильевки, Бахмута, Богдановки, Ягодного, Клещеевки и Курдюмовки. На каждом из направлений продвижение от 1 до 2 км. Сейчас войска закрепляются на достигнутых рубежах и продолжают уничтожать врага".

Детали: В то же время оккупанты, по ее словам, пытались наступать на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение прошлой недели на этих направлениях состоялось около 250 боевых столкновений. Но вытеснить украинские войска с занимаемых позиций враг не смог. Тяжелые бои продолжаются.

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По словам Маляр, за прошедшую неделю на востоке россияне совершили 6 457 обстрелов, выпустив 315 006 боеприпасов. Заместитель министра подчеркнула, что по сравнению с прошлой неделей количество обстрелов увеличилось.

Она также добавила, что обстановка на юге за прошедшую неделю существенных изменений не претерпела.

Прямая речь Маляр: "Силы обороны Украины продолжали ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях. За неделю в результате улучшения оперативного (тактического) положения и выравнивания линии фронта увеличена площадь освобожденных территорий на 17 кв.км".

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Детали: Заместитель министра подчеркнула, что всего с момента начала наступления освобожденная площадь на юге составляет 130 кв.км

По словам Маляр, российские оккупационные войска оказывают мощное сопротивление, но вместе с тем несут значительные потери в личном составе, вооружении и технике. В частности, погибших за прошедшую неделю у россиян в 8 раз больше, чем у ВСУ, сообщила заместитель министра.

Темы: контрнаступлениевойнаЗапорожская областьДонецкая область
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