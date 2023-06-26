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На Харківщині маленький хлопчик постраждав від підриву невідомого предмета

Ірина БалачукПонеділок, 26 червня 2023, 10:39
На Харківщині маленький хлопчик постраждав від підриву невідомого предмета
Швидка допомога. Фото ілюстративне з oblzdrav.mk.gov.ua

7-річний хлопчик травмувався внаслідок підриву невідомого предмету у м. Південне Харківської області.

Джерело: ДСНС у Telegram

Дослівно ДСНС: "Нещасний випадок трапився у м. Південному Харківського району. 7-річний хлопчик грався з невідомим предметом, схожим на патрон. Під час удару об стіну цей предмет вибухнув".

Деталі: Дитина отримала чисельні ушкодження і наразі перебуває у лікарні.

ДСНС нагадує, що деокуповані території приховують чимало небезпеки − боєприпаси можуть розміщуватися будь-де, тому важливо розповідати дітям про загрозу, яку несуть у собі невідомі предмети.

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Теми: Харківська областьвійнадіти
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