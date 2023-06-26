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На Харьковщине маленький мальчик пострадал от подрыва неизвестного предмета

Ирина БалачукПонедельник, 26 июня 2023, 10:39
На Харьковщине маленький мальчик пострадал от подрыва неизвестного предмета
Скорая помощь. Фото иллюстративное с oblzdrav.mk.gov.ua

7-летний мальчик травмировался в результате подрыва неизвестного предмета в г. Пивденное Харьковской области.

Источник: ГСЧС в Telegram

Дословно ГСЧС: "Несчастный случай произошел в г. Пивденное Харьковского района. 7-летний мальчик играл с неизвестным предметом, похожим на патрон. Во время удара о стену этот предмет взорвался".

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Детали: Ребенок получил многочисленные повреждения и сейчас находится в больнице.

ГСЧС напоминает, что деоккупированные территории скрывают немало опасности − боеприпасы могут размещаться где угодно, поэтому важно рассказывать детям об угрозе, которую несут в себе неизвестные предметы.

Темы: Харьковская областьвойнадети
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