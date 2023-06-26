Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На Харьковщине маленький мальчик пострадал от подрыва неизвестного предмета

Ирина БалачукПонедельник, 26 июня 2023, 10:39
На Харьковщине маленький мальчик пострадал от подрыва неизвестного предмета
Скорая помощь. Фото иллюстративное с oblzdrav.mk.gov.ua

7-летний мальчик травмировался в результате подрыва неизвестного предмета в г. Пивденное Харьковской области.

Источник: ГСЧС в Telegram

Дословно ГСЧС: "Несчастный случай произошел в г. Пивденное Харьковского района. 7-летний мальчик играл с неизвестным предметом, похожим на патрон. Во время удара о стену этот предмет взорвался".

Детали: Ребенок получил многочисленные повреждения и сейчас находится в больнице.

Реклама:

ГСЧС напоминает, что деоккупированные территории скрывают немало опасности − боеприпасы могут размещаться где угодно, поэтому важно рассказывать детям об угрозе, которую несут в себе неизвестные предметы.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Харьковская областьвойнадети
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Российские "военкоры" опасаются, что Украина может форсировать Днепр – ISW

Зеленский призвал Байдена пригласить Украину в НАТО

Кулеба о ситуации с Саакашвили: Все достигло точки кипения, его хотят довести до смерти

Россия в ночь на 3 июля ударила дронами по зданию СБУ в Сумах – Зеленский

фотоУ жены главы "Киевгорстроя" нашли виллу во Франции за €20 млн

Зеленский рассказал, каким будет ответ Украины на суд над истощенным Саакашвили

Все новости...
Харьковская область
За сутки из-за обстрелов погиб один человек, еще 13 ранены
Враг обстрелял Харьковскую область и Херсон
Россияне обстреляли Харьковскую область: есть раненый, повреждены дома и авто
Последние новости
04:45
Российские "военкоры" опасаются, что Украина может форсировать Днепр – ISW
03:55
видео, обновлено от 23:23Под Москвой – мощный пожар на складах фабрики
03:30
Зеленский призвал Байдена пригласить Украину в НАТО
02:40
дополненоВ трех областях – угроза вражеских беспилотников
01:59
Под Мелитополем оккупанты минируют дороги и засеянные поля – ЦНС
01:22
Воздушные силы предупредили об угрозе баллистики для 5 областей
00:59
Кулеба: Думаю, РФ придумывает новый план по ЗАЭС
00:22
Обстрелы Сумщины: за сутки – 170 "прилетов", 5 погибших
23:44
Кулеба: Публикации в СМИ о "медленном наступлении" не влияют на помощь Украине
23:12
Учения на F-16 должны были начаться еще в июне, "график начинает сдвигаться" - Кулеба
Все новости...
Реклама: