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В уряді Британії думають готуватися до сценарію несподіваного розпаду РФ – ЗМІ

"Європейська правда"Понеділок, 26 червня 2023, 10:57

За внутрішніми оцінками в уряді Британії, Сполученому Королівству слід готуватися до сценарію несподіваного розпаду Російської Федерації, аби такі події не застали Лондон зненацька.

Про це з посиланням на свої джерела повідомляє The Times, пише "Європейська правда".

Ще від початку повномасштабної війни у Лондоні припускали, що це може закінчитися для Москви нестабільністю всередині країни. Але темпи розвитку подій з моменту, коли Пригожин оголосив "похід на Москву", спонукали дипломатів швидко готувати план дій на різні сценарії. 

"Ми маємо чекати і дивитися, що буде далі. Це може бути лише "Розділ 1" чогось нового", – зазначив співрозмовник видання. 

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Головний секретар скарбниці Сполученого Королівства Джон Глен зазначив, що події в Росії – "її внутрішні справи".

Колишній військовий аташе Британії у Москві Джон Форман зазначив, що успішне захоплення Пригожиним влади було би "найгіршим сценарієм" і не варто мати ілюзій, що він нібито більш ліберальний, схильний до миру демократ, тому що "це фашист". 

Форман припустив, що темпи розвитку подій у п’ятницю-суботу заскочили західних дипломатів зненацька.

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"Ми думали, що все це буде відбуватися поступово. Про несподіваний "марш на Москву" не йшлося", – поділився він. 

Колишній представник Міноборони лорд Річард із Герстмонсе висловив думку, що Путін, попри удар заколоту по його авторитету, ще залишається небезпечним противником і Захід ризикує недооцінити Росію. 

Колишній посол Британії у Росії Родерік Лайн висловив думку, що після заколоту шанси Путіна довічно залишатися правителем Росії вже менші, але "зараз він все ще на своїй посаді". 

Нагадаємо, президент Литви заявив, що НАТО потрібно буде зміцнити східний кордон, якщо Пригожин та Вагнер опиняться у Білорусі. 

Теми: Велика БританіяРосіявійна
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