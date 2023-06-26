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В правительстве Британии думают готовиться к сценарию неожиданного распада РФ – СМИ

"Европейская правда"Понедельник, 26 июня 2023, 10:57

По внутренним оценкам в правительстве Великобритании, Соединенному Королевству следует готовиться к сценарию неожиданного распада Российской Федерации, чтобы такие события не застали Лондон врасплох.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает The Times, пишет "Европейская правда".

Еще с начала полномасштабной войны в Лондоне предполагали, что это может закончиться для Москвы нестабильностью внутри страны. Но темпы развития событий с момента, когда Пригожин объявил "поход на Москву", побудили дипломатов быстро готовить план действий на различные сценарии.

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"Мы должны ждать и смотреть, что будет дальше. Это может быть только "Глава 1" чего-то нового", – отметил собеседник издания.

Главный секретарь казны Соединенного Королевства Джон Глен отметил, что события в России – "ее внутренние дела".

Бывший военный атташе Британии в Москве Джон Форман отметил, что успешный захват Пригожиным власти был бы "худшим сценарием" и не стоит питать иллюзий, что он якобы более либеральный, склонный к миру демократ, потому что "это фашист".

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Форман предположил, что темпы развития событий в пятницу-субботу застали западных дипломатов врасплох.

"Мы думали, что все это будет происходить постепенно. О неожиданном "марше на Москву" не думали", – поделился он.

Бывший представитель Минобороны лорд Ричард из Герстмонсе высказал мнение, что Путин, несмотря на удар мятежа по его авторитету, еще остается опасным противником и Запад рискует недооценить Россию.

Бывший посол Великобритании в России Родерик Лайн выразил мнение, что после мятежа шансы Путина пожизненно оставаться правителем России уже меньшие, но "сейчас он все еще на своем посту".

Напомним, президент Литвы заявил, что НАТО нужно будет укрепить восточную границу, если Пригожин и Вагнер окажутся в Беларуси

Темы: ВеликобританияРосcиявойна
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