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Звільнений політв’язень Захтей поскаржився на відсутність допомоги від влади

"Українська правда", Ірина БалачукПонеділок, 26 червня 2023, 11:33
Звільнений політв’язень Захтей поскаржився на відсутність допомоги від влади
Андрій Захтей. Фото Мусліма Умєрова

Політв’язень Андрій Захтей заявив, що його родина не отримала гарантовану законом виплату після його звільнення з російської вʼязниці та досі чекає обіцяну грошову допомогу за 2020 рік та 2023, а сам він наразі лікується коштом друзів, а не держави.

Джерело: журналіст Суспільне Крим Муслім Умєров у коментарі Українській правді

Пряма мова Захтея: "На моєму прикладі видно, як діє цей закон (про соціальний захист політвʼязнів та їхніх сімей − ред.). Мене комісія все ж додала до списку політвʼязнів, а по факту нічого з того списку прав, які я маю, мені не надала. Моїй родині не надали грошову виплату за 2020 та 2023 роки (раніше у новині вказувалося, що родині не надали грошову виплату з 2021 року - ред.) та так і не надали за звільнення, а лікуюсь я та проходжу реабілітацію за допомогою моїх друзів. Сильно допомогли голова Золочівського району Ковецький та мій брат Юрій Філюнт, а де гарантії від держави, я ще не побачив. Прийнятий закон по факту не працює".

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Деталі: Дружина Захтея, Оксана, розповіла, що у квітні цього року у Мінінтеграції їй сказали, що виплата буде, але потім перестали відповідати на її дзвінки.

Пряма мова Оксани Захтей: "Я вже всі гроші спустила на цю комунікацію. Я ще не кажу про гроші на адвокатів, нормальну їжу для Андрія, коли він був у вʼязниці. Потім, гроші на те, щоб відвідувати його у Криму, оплату орендованої квартири, бо нашу росіяни конфіскували".

Деталі: Таку ж проблему наразі вирішує тітка українського політвʼязня, Олександра Шумкова, Людмила.  

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Пряма мова Шумкової: "Олександр отримав виплати вже під час повномасштабної війни, ми три роки судились. Він зараз на фронті, а я разом з його мамою потрапила до підвалу окупантів. Нас в липні 2022 року посадили, бо через нас шукали його. Коли вийшли, почали доводити, що перебували в полоні. В нас в камері була українська поліціянтка, так ось  її навіть комісія не зарахувала у списки. Сказали, що мало доказів того, що окупанти її утримували".

Для довідки: У січні 2022 року Верховна Рада України ухвалила закон про соціальний захист політвʼязнів та їхніх сімей.

Згідно з офіційним документом, в Україні була створена Комісія, яка надає офіційний статус політичного в’язня. Після отримання статусу, громадянин України, який  був позбавлений особистої свободи державою-агресором, має право на щорічну державну грошову допомогу за період його перебування в умовах позбавлення свободи, одноразову виплату і медичну та реабілітаційну допомогу після звільнення.

Також, у разі загибелі (смерті) політв’язня в період перебування в полоні, родина незаконно засудженого має право на грошову виплату.

До прийняття закону діяла постанова Кабміну, яка гарантувала щорічні виплати у розмірі 100 000 гривень. 

Передісторія:

  • 14 червня колишній український політв'язень Андрій Захтей, якого понад 6 років окупанти утримували в неволі, повернувся в Україну.

Теми: політв'язнізаконодавствогроші
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