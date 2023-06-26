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Освобожденный политзаключенный Захтей пожаловался на отсутствие помощи от власти

"Украинская правда", Ирина БалачукПонедельник, 26 июня 2023, 11:33
Освобожденный политзаключенный Захтей пожаловался на отсутствие помощи от власти
Андрей Захтей. Фото Муслима Умерова

Политзаключенный Андрей Захтей заявил, что его семья не получила гарантированную законом выплату после его освобождения из российской тюрьмы и до сих пор ждет обещанную денежную помощь за 2020 год и 2023, а сам он пока лечится за счет друзей, а не государства.

Источник: журналист Общественного.Крым Муслим Умеров в комментарии Украинской правде

Прямая речь Захтея: "На моем примере видно, как действует этот закон (о социальной защите политзаключенных и их семей - ред.). Меня комиссия все же добавила в список политзаключенных, а по факту ничего из того списка прав, которые я имею, мне не предоставила. Моей семье не предоставили денежную выплату за 2020 и 2023 годы (ранее в новости указывалось, что семье не предоставили денежную выплату с 2021 года - ред.) и так и не предоставили за освобождение, а лечусь я и прохожу реабилитацию с помощью моих друзей. Сильно помогли председатель Золочевского района Ковецкий и мой брат Юрий Филюнт, а где гарантии от государства, я еще не увидел. Принятый закон по факту не работает"..

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Детали: Жена Захтея, Оксана, рассказала, что в апреле этого года в Мининтеграции ей сказали, что выплата будет, но потом перестали отвечать на ее звонки.

Прямая речь Оксаны Захтей: "Я уже все деньги спустила на эту коммуникацию. Я еще не говорю о деньгах на адвокатов, нормальную еду для Андрея, когда он был в тюрьме. Потом, деньги на то, чтобы навещать его в Крыму, оплату арендованной квартиры, потому что нашу россияне конфисковали".

Детали: Такую же проблему сейчас решает тетя украинского политзаключенного, Александра Шумкова, Людмила. 

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Прямая речь Шумковой: "Александр получил выплаты уже во время полномасштабной войны, мы три года судились. Он сейчас на фронте, а я вместе с его мамой попала в подвал оккупантов. Нас в июле 2022 года посадили, потому что через нас искали его. Когда вышли, начали доказывать, что находились в плену. У нас в камере была украинская полицейская, так вот ее даже комиссия не зачислила в списки. Сказали, что мало доказательств того, что оккупанты ее удерживали".

Для справки: В январе 2022 года Верховная Рада Украины приняла закон о социальной защите политзаключенных и их семей.

Согласно официальному документу, в Украине была создана Комиссия, которая предоставляет официальный статус политического заключенного. После получения статуса, гражданин Украины, который был лишен личной свободы государством-агрессором, имеет право на ежегодную государственную денежную помощь за период его пребывания в условиях лишения свободы, единовременную выплату и медицинскую и реабилитационную помощь после освобождения.

Также, в случае гибели (смерти) политзаключенного в период пребывания в плену, семья незаконно осужденного имеет право на денежную выплату.

До принятия закона действовало постановление Кабмина, которое гарантировало ежегодные выплаты в размере 100 000 гривен.

Предыстория:

  • 14 июня бывший украинский политзаключенный Андрей Захтей, которого более 6 лет оккупанты удерживали в неволе, вернулся в Украину.

Темы: политзаключенныезаконодательстводеньги
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