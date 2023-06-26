Освобожденный политзаключенный Захтей пожаловался на отсутствие помощи от власти

Политзаключенный Андрей Захтей заявил, что его семья не получила гарантированную законом выплату после его освобождения из российской тюрьмы и до сих пор ждет обещанную денежную помощь за 2020 год и 2023, а сам он пока лечится за счет друзей, а не государства.

Источник: журналист Общественного.Крым Муслим Умеров в комментарии Украинской правде

Прямая речь Захтея: "На моем примере видно, как действует этот закон (о социальной защите политзаключенных и их семей - ред.). Меня комиссия все же добавила в список политзаключенных, а по факту ничего из того списка прав, которые я имею, мне не предоставила. Моей семье не предоставили денежную выплату за 2020 и 2023 годы (ранее в новости указывалось, что семье не предоставили денежную выплату с 2021 года - ред.) и так и не предоставили за освобождение, а лечусь я и прохожу реабилитацию с помощью моих друзей. Сильно помогли председатель Золочевского района Ковецкий и мой брат Юрий Филюнт, а где гарантии от государства, я еще не увидел. Принятый закон по факту не работает"..

Детали: Жена Захтея, Оксана, рассказала, что в апреле этого года в Мининтеграции ей сказали, что выплата будет, но потом перестали отвечать на ее звонки.

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Прямая речь Оксаны Захтей: "Я уже все деньги спустила на эту коммуникацию. Я еще не говорю о деньгах на адвокатов, нормальную еду для Андрея, когда он был в тюрьме. Потом, деньги на то, чтобы навещать его в Крыму, оплату арендованной квартиры, потому что нашу россияне конфисковали".

Детали: Такую же проблему сейчас решает тетя украинского политзаключенного, Александра Шумкова, Людмила.

Прямая речь Шумковой: "Александр получил выплаты уже во время полномасштабной войны, мы три года судились. Он сейчас на фронте, а я вместе с его мамой попала в подвал оккупантов. Нас в июле 2022 года посадили, потому что через нас искали его. Когда вышли, начали доказывать, что находились в плену. У нас в камере была украинская полицейская, так вот ее даже комиссия не зачислила в списки. Сказали, что мало доказательств того, что оккупанты ее удерживали".

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Для справки: В январе 2022 года Верховная Рада Украины приняла закон о социальной защите политзаключенных и их семей.

Согласно официальному документу, в Украине была создана Комиссия, которая предоставляет официальный статус политического заключенного. После получения статуса, гражданин Украины, который был лишен личной свободы государством-агрессором, имеет право на ежегодную государственную денежную помощь за период его пребывания в условиях лишения свободы, единовременную выплату и медицинскую и реабилитационную помощь после освобождения.

Также, в случае гибели (смерти) политзаключенного в период пребывания в плену, семья незаконно осужденного имеет право на денежную выплату.

До принятия закона действовало постановление Кабмина, которое гарантировало ежегодные выплаты в размере 100 000 гривен.

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