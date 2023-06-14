Політв'язень Захтей виїхав з Росії: був у неволі понад 6 років
Колишній український політв'язень Андрій Захтей, якого понад 6 років окупанти утримували в неволі, повернувся в Україну.
Джерело: Суспільне Крим, Грати
Деталі: Захтей після закінчення терміну в Сімферопольській колонії кілька місяців провів під арештом у Центрі для іноземців у Ростовській області Росії.
Грати зазначають, що після звільнення на початку лютого Захтея за рішенням суду мали депортувати на підконтрольну територію України, але через війну не змогли і помістили під арешт.
Увечері 13 червня співробітники посольства України в Латвії зустріли його на прикордонному пункті Убилинка і направили в Україну.
Суспільне Крим опублікувало відео зустрічі Захтея з рідними. Коли його заарештували, його дочці було 7 місяців − зараз дівчинці 7 років.
Для довідки: Захтей пробув в ув'язненні 6,5 років.
Передісторія:
- У серпні 2016 року ФСБ Росії оголосила про затримання в анексованому Криму групи "українських диверсантів", серед яких був Захтей, який працював у Криму таксистом, та Євген Панов. Російські спецслужби стверджують, що "група диверсантів" нібито планувала вчинити теракти на об'єктах туристичної та соціальної інфраструктури півострова. Влада України заперечує російські звинувачення на адресу українців і називає їх "провокацією" російських спецслужб.
- У лютому 2017 року російське слідство перевело Захтея з московського СІЗО "Лефортово" в Крим.
- У березні 2017 року Захтей написав заяву до міграційної служби РФ з проханням позбавити його російського громадянства.
- У лютому 2018 року підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму засудив Захтея до 6 років і 6 місяців колонії суворого режиму і штрафу 220 тисяч рублів (близько 105 тисяч гривень).
- У вересні 2019 року стало відомо, що Захтей написав прохання про помилування на ім'я президента Росії Володимира Путіна після того, як дізнався, що його немає у списках на обмін.