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Політв'язень Захтей виїхав з Росії: був у неволі понад 6 років

Ірина БалачукСереда, 14 червня 2023, 19:42
Політв'язень Захтей виїхав з Росії: був у неволі понад 6 років
Захтей з дочкою. Фото Суспільного

Колишній український політв'язень Андрій Захтей, якого понад 6 років окупанти утримували в неволі, повернувся в Україну.

Джерело: Суспільне Крим, Грати

Деталі: Захтей після закінчення терміну в Сімферопольській колонії кілька місяців провів під арештом у Центрі для іноземців у Ростовській області Росії.

Грати зазначають, що після звільнення на початку лютого Захтея за рішенням суду мали депортувати на підконтрольну територію України, але через війну не змогли і помістили під арешт.

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Увечері 13 червня співробітники посольства України в Латвії зустріли його на прикордонному пункті Убилинка і направили в Україну.

Суспільне Крим опублікувало відео зустрічі Захтея з рідними. Коли його заарештували, його дочці було 7 місяців − зараз дівчинці 7 років.

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Для довідки: Захтей пробув в ув'язненні 6,5 років.  

Передісторія:

  • У серпні 2016 року ФСБ Росії оголосила про затримання в анексованому Криму групи "українських диверсантів", серед яких був Захтей, який працював у Криму таксистом, та Євген Панов. Російські спецслужби стверджують, що "група диверсантів" нібито планувала вчинити теракти на об'єктах туристичної та соціальної інфраструктури півострова. Влада України заперечує російські звинувачення на адресу українців і називає їх "провокацією" російських спецслужб.
  • У лютому 2017 року російське слідство перевело Захтея з московського СІЗО "Лефортово" в Крим.
  • У березні 2017 року Захтей написав заяву до міграційної служби РФ з проханням позбавити його російського громадянства.
  • У лютому 2018 року підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму засудив Захтея до 6 років і 6 місяців колонії суворого режиму і штрафу 220 тисяч рублів (близько 105 тисяч гривень).
  • У вересні 2019 року стало відомо, що Захтей написав прохання про помилування на ім'я президента Росії Володимира Путіна після того, як дізнався, що його немає у списках на обмін. 

Теми: політв'язніРосіяУкраїнаКрим
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