Політв'язень Захтей виїхав з Росії: був у неволі понад 6 років

Колишній український політв'язень Андрій Захтей, якого понад 6 років окупанти утримували в неволі, повернувся в Україну.

Джерело: Суспільне Крим, Грати

Деталі: Захтей після закінчення терміну в Сімферопольській колонії кілька місяців провів під арештом у Центрі для іноземців у Ростовській області Росії.

Грати зазначають, що після звільнення на початку лютого Захтея за рішенням суду мали депортувати на підконтрольну територію України, але через війну не змогли і помістили під арешт.

Реклама:

Увечері 13 червня співробітники посольства України в Латвії зустріли його на прикордонному пункті Убилинка і направили в Україну.

Суспільне Крим опублікувало відео зустрічі Захтея з рідними. Коли його заарештували, його дочці було 7 місяців − зараз дівчинці 7 років.

ВІДЕО ДНЯ

Для довідки: Захтей пробув в ув'язненні 6,5 років.

Передісторія: