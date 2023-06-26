"Мізки лишилися на берцях": боєць ССО розповів деталі унікальної вилазки в окоп ворога

Під час вилазки в тил противника на південному напрямку і ближнього бою в окопах бійці ССО знищили десяток окупантів, взяти в полон не вдалося.

Джерело: пресслужба ССО

Дослівно ССО: "Подробиці операції, кадри з якої облетіли увесь світ, розкрив її безпосередній учасник.

Він – автор того самого відео, де група ССО України заходить в окопи росіян і нищить ворога прямо на його позиціях. Оператор 73-го морського центру спеціального призначення "Дикий" був у складі бойової групи, яка виконала це завдання".

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Деталі: Як розповідає на відео "Дикий", під час тієї спецоперації особисто він знищив чотирьох окупантів (мізки одного з них лишилися на його берці).

Зухвала вилазка мала місце на південному напрямку фронту. Група бійців ССО мала завдання – штурмувати позицію росіян, зачистити окопи і завести піхоту.

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До слова, ці окопи захищають піхотинців під час танкових обстрілів ворога і зараз.

За словами оператора ССО, підхід зайняв до години часу. Спецпризначенці підкрадалися тихо, підповзали і підходили через посадку.

Коли підійшли на відстань 15 метрів, – почали закидати гранати і заходити в окопи.

Під час вилазки в групі ССО один воїн отримав поранення, але з ним наразі все добре. Сам "Дикий" отримав контузію від гранати, яку кинули окупанти.

Стосовно закидів від росіян про те, що бійці Сил спецоперацій "розстрілювали беззбройного противника", в ССО наголошують, що ворог використовував гранати і мав при собі зброю.

У цьому ближньому бою нікого не вдалося взяти в полон. "На жаль", – додає "Дикий".

За його словами, нищити ворога, який прийшов убивати українців на суверенну територію сусідньої держави, допомагає досвід, підготовка та ненависть.

Щодо того, чи тиснуть хейтерські коментарі, оператор ССО каже: "Сили нищити окупантів були, є і будуть".

Наостанок "Дикий" дав пораду всім росіянам, які ще планують вирушити воювати в Україну: "Якщо хочете жити, – сидіть вдома з дружинами і матерями. Інакше – станете добривом для нашої землі".