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"Мозги остались на берцах": боец ССО рассказал детали уникальной вылазки в окоп врага

Валентина РоманенкоПонедельник, 26 июня 2023, 11:55
Мозги остались на берцах: боец ССО рассказал детали уникальной вылазки в окоп врага
фото ССО

Во время вылазки в тыл противника на южном направлении и ближнего боя в окопах бойцы ССО уничтожили десяток оккупантов, взять в плен не удалось никого.

Источник: пресс-служба ССО

Дословно ССО: "Подробности операции, кадры из которой облетели весь мир, раскрыл ее непосредственный участник.

Он - автор того самого видео, где группа ССО Украины заходит в окопы россиян и уничтожает врага прямо на его позициях. Оператор 73-го морского центра специального назначения "Дикий" был в составе боевой группы, которая выполнила это задание".

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Детали: Как рассказывает на видео "Дикий" во время той спецоперации лично он уничтожил четырех оккупантов (мозги одного из них остались на его берцах).

Дерзкая вылазка имела место на южном направлении фронта. Группа бойцов ССО имела задачу - штурмовать позицию россиян, зачистить окопы и завести пехоту.

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К слову, эти окопы защищают пехотинцев во время танковых обстрелов врага и сейчас.

По словам оператора ССО, подход занял до часа времени. Спецназовцы подкрадывались тихо, подползали и подходили через посадку.

Когда подошли на расстояние 15 метров, - начали забрасывать гранаты и заходить в окопы.

Во время вылазки в группе ССО один воин получил ранения, но с ним сейчас все хорошо. Сам "Дикий" получил контузию от гранаты, которую бросили оккупанты.

Относительно упреков от россиян о том, что бойцы Сил спецопераций "расстреливали безоружного противника", в ССО отмечают, что враг использовал гранаты и имел при себе оружие.

В этом ближнем бою никого не удалось взять в плен. "К сожалению", - добавляет "Дикий".

По его словам, уничтожать врага, который пришел убивать украинцев на суверенную территорию соседнего государства, помогает опыт, подготовка и ненависть.

Относительно того, давят ли хейтерские комментарии, оператор ССО говорит: "Силы уничтожать оккупантов были, есть и будут".

Напоследок "Дикий" дал совет всем россиянам, которые еще планируют отправиться воевать в Украину: "Если хотите жить, - сидите дома с женами и матерями. Иначе - станете удобрением для нашей земли".

Темы: ССО
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