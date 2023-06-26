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Росіяни вдарили по Білозерці на Херсонщині: поранена жінка

Ірина БалачукПонеділок, 26 червня 2023, 15:00
Росіяни вдарили по Білозерці на Херсонщині: поранена жінка
Скриншот з google.maps

Російські окупанти вдень 26 червня обстріляли музичну школу у селищі Білозерка на Херсощині, одна людина дістала поранення.

Джерело: Херсонська ОВА у Telegram

Дослівно ОВА: "Окупанти вдарили по будівлі місцевої музичної школи. Також пошкоджено приватні будинки, газопровід та лінії електропередач, що були поруч.

Через обстріл постраждала 71-річна жінка, котра знаходилася на подвір’ї".

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Деталі: Жінка дістала поранення ноги, її шпиталізували.

Теми: Херсонська областьвійна
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