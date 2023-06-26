Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Россияне ударили по Белозерке на Херсонщине: ранена женщина

Ирина БалачукПонедельник, 26 июня 2023, 15:00
Россияне ударили по Белозерке на Херсонщине: ранена женщина
Скриншот из google.maps

Российские оккупанты днем 26 июня обстреляли музыкальную школу в поселке Белозерка на Херсонщине, один человек получил ранения.

Источник: Херсонская ОВА в Telegram

Дословно ОВА: "Оккупанты ударили по зданию местной музыкальной школы. Также повреждены частные дома, газопровод и линии электропередач, которые были рядом.

Из-за обстрела пострадала 71-летняя женщина, которая находилась во дворе".

Реклама:

Детали: Женщина получила ранение ноги, ее госпитализировали.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Херсонская областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Российские "военкоры" опасаются, что Украина может форсировать Днепр – ISW

Зеленский призвал Байдена пригласить Украину в НАТО

Кулеба о ситуации с Саакашвили: Все достигло точки кипения, его хотят довести до смерти

Россия в ночь на 3 июля ударила дронами по зданию СБУ в Сумах – Зеленский

фотоУ жены главы "Киевгорстроя" нашли виллу во Франции за €20 млн

Зеленский рассказал, каким будет ответ Украины на суд над истощенным Саакашвили

Все новости...
Херсонская область
Оккупанты прекратили автобусное сообщение между Крымом и Херсонщиной
Россияне били по Херсонщине, один человек погиб, 7 раненых
На Херсонщине под обстрел попала беременная, ранены двое мужчин
Последние новости
04:45
Российские "военкоры" опасаются, что Украина может форсировать Днепр – ISW
03:55
видео, обновлено от 23:23Под Москвой – мощный пожар на складах фабрики
03:30
Зеленский призвал Байдена пригласить Украину в НАТО
02:40
дополненоВ трех областях – угроза вражеских беспилотников
01:59
Под Мелитополем оккупанты минируют дороги и засеянные поля – ЦНС
01:22
Воздушные силы предупредили об угрозе баллистики для 5 областей
00:59
Кулеба: Думаю, РФ придумывает новый план по ЗАЭС
00:22
Обстрелы Сумщины: за сутки – 170 "прилетов", 5 погибших
23:44
Кулеба: Публикации в СМИ о "медленном наступлении" не влияют на помощь Украине
23:12
Учения на F-16 должны были начаться еще в июне, "график начинает сдвигаться" - Кулеба
Все новости...
Реклама: