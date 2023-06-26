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Россияне ударили по Белозерке на Херсонщине: ранена женщина

Ирина БалачукПонедельник, 26 июня 2023, 15:00
Россияне ударили по Белозерке на Херсонщине: ранена женщина
Скриншот из google.maps

Российские оккупанты днем 26 июня обстреляли музыкальную школу в поселке Белозерка на Херсонщине, один человек получил ранения.

Источник: Херсонская ОВА в Telegram

Дословно ОВА: "Оккупанты ударили по зданию местной музыкальной школы. Также повреждены частные дома, газопровод и линии электропередач, которые были рядом.

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Из-за обстрела пострадала 71-летняя женщина, которая находилась во дворе".

Детали: Женщина получила ранение ноги, ее госпитализировали.

Темы: Херсонская областьвойна
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