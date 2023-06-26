Россияне ударили по Белозерке на Херсонщине: ранена женщина
Понедельник, 26 июня 2023, 15:00
Российские оккупанты днем 26 июня обстреляли музыкальную школу в поселке Белозерка на Херсонщине, один человек получил ранения.
Источник: Херсонская ОВА в Telegram
Дословно ОВА: "Оккупанты ударили по зданию местной музыкальной школы. Также повреждены частные дома, газопровод и линии электропередач, которые были рядом.
Из-за обстрела пострадала 71-летняя женщина, которая находилась во дворе".
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Детали: Женщина получила ранение ноги, ее госпитализировали.
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