Россияне ударили по Белозерке на Херсонщине: ранена женщина

Российские оккупанты днем 26 июня обстреляли музыкальную школу в поселке Белозерка на Херсонщине, один человек получил ранения.

Источник: Херсонская ОВА в Telegram

Дословно ОВА: "Оккупанты ударили по зданию местной музыкальной школы. Также повреждены частные дома, газопровод и линии электропередач, которые были рядом.

Реклама:

Из-за обстрела пострадала 71-летняя женщина, которая находилась во дворе".

Детали: Женщина получила ранение ноги, ее госпитализировали.