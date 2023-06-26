"Саміт миру" щодо України може відбутись до кінця року – посадовець ЄС

За підсумками зустрічі в Копенгагені в суботу, присвяченої підготовці майбутнього "саміту миру" в Україні, є підстави вважати, що безпосередньо сам саміт може відбутися до кінця року.

Про це, як пише "Європейська правда", в понеділок журналістам на умовах анонімності розповів високопосадовець ЄС, чиї представники також були учасниками зустрічі в Копенгагені, повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна".

Засідання відбулося на рівні національних радників із питань безпеки. З боку України участь взяв глава Офісу президента Андрій Єрмак.

Говорячи про те, які саме країни були представлені, співрозмовник журналістів повідомив, що були представники G7 і такі "ключові партнери", як Бразилія, Індія, Саудівська Аравія, ПАР і Туреччина.

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"Ми будемо продовжувати обговорення в цьому форматі. Було визнання того, що будь-яке мирне рішення має бути довгостроковим і справедливим, ґрунтуючись на принципах ООН – суверенітеті, територіальній цілісності, праві обирати своє майбутнє", – розповів співрозмовник.

Він також повідомив, що під час зустрічі було озвучено "різні думки про час для проведення саміту".

"Країни, що не входять до числа "Великої сімки", говорили, що має бути зроблено більше роботи з тим, щоб провести саміт наприкінці року", – зазначив він.

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Відповідаючи на запитання агентства про подальший розвиток подій, посадовець ЄС сказав, що є плани провести наступну зустріч до літніх канікул, до того ж представники Саудівської Аравії "подали сигнал", що хотіли б прийняти це засідання у себе.

Крім того, за його словами, під час минулої зустрічі порушували питання "діалогу з Росією, оскільки є низка питань, які з ними потрібно обговорювати". Такими питаннями європейський чиновник назвав ядерні ризики навколо Запорізької атомної електростанції, необхідність повернення в сім'ї двадцяти тисяч викрадених українських дітей, питання обміну військовополоненими, Чорноморської зернової ініціативи.

У Копенгагені в суботу відбулась зустріч політичних радників і радників із питань національної безпеки півтора десятка країн світу – зокрема трьох членів БРІКС та США – для обговорення ключових принципів досягнення миру в Україні.

Нагадаємо, у травні президент Володимир Зеленський висловив ідею провести глобальний саміт миру за участі якнайбільшої кількості держав, аби заручитись їхньою підтримкою української "формули миру".