Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

"Саммит мира" по Украине может состояться до конца года – чиновник ЕС

"Европейская правда"Понедельник, 26 июня 2023, 16:16

По итогам встречи в Копенгагене в субботу, посвященной подготовке будущего "саммита мира" в Украине, есть основания полагать, что непосредственно сам саммит может состояться до конца года. 

Об этом, как пишет "Европейская правда", в понедельник журналистам на условиях анонимности рассказал высокопоставленный представитель ЕС, чьи представители также были участниками встречи в Копенгагене, сообщает агентство "Интерфакс-Украина".

Заседание состоялось на уровне национальных советников по вопросам безопасности. Со стороны Украины участие принял глава Офиса президента Андрей Ермак.

Реклама:

Говоря о том, какие именно страны были представлены, собеседник журналистов сообщил, что были представители G7 и такие "ключевые партнеры", как Бразилия, Индия, Саудовская Аравия, ЮАР и Турция.

"Мы будем продолжать обсуждение в этом формате. Было признание того, что любое мирное решение должно быть долгосрочным и справедливым, основываясь на принципах ООН – суверенитете, территориальной целостности, праве выбирать свое будущее", – рассказал собеседник.

Он также сообщил, что во время встречи были озвучены "разные мнения о времени для проведения саммита".

ВИДЕО ДНЯ

"Страны, не входящие в число "Большой семерки", говорили, что должно быть сделано больше работы с тем, чтобы провести саммит в конце года", – отметил он.

Отвечая на вопрос агентства о дальнейшем развитии событий, чиновник ЕС сказал, что есть планы провести следующую встречу до летних каникул, к тому же представители Саудовской Аравии "подали сигнал", что хотели бы принять это заседание у себя.

Кроме того, по его словам, во время прошлой встречи поднимали вопрос "диалога с Россией, поскольку есть ряд вопросов, которые с ними нужно обсуждать". Такими вопросом европейский чиновник назвал ядерные риски вокруг Запорожской атомной электростанции, необходимость возвращения в семьи двадцати тысяч похищенных украинских детей, вопросы обмена военнопленными, Черноморской зерновой инициативы.

В Копенгагене в субботу состоялась встреча политических советников и советников по вопросам национальной безопасности полтора десятка стран мира – в частности трех членов БРИКС и США – для обсуждения ключевых принципов достижения мира в Украине.

Напомним, в мае президент Владимир Зеленский высказал идею провести глобальный саммит мира с участием как можно большего количества государств, чтобы заручиться их поддержкой украинской "формулы мира".

Темы: ЕСУкраинавойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВ Украине зафиксировали российские "Шахеды"

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
ЕС
Кулеба раскритиковал намерения государств ЕС продлить запрет на зерно из Украины
Амбициозная цель: председатель Евросовета призовет ЕС принять новых членов до 2030 года
В ЕС вступили в силу новые правила регулирования ІТ-платформ
Последние новости
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине зафиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
22:48
На уничтоженном "Новочеркасске" предположительно погибли 74 моряка, еще 27 были ранены
22:08
Украина инициирует созыв Совбеза ООН из-за последнего массированного обстрела РФ
22:05
СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать
21:47
МИД Польши требует в России объяснений из-за нарушившей воздушное пространство ракеты
Все новости...
Реклама: