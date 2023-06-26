Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни вдарили з артилерії по підприємству в Нікополі, дві людини загинули

Олена РощінаПонеділок, 26 червня 2023, 16:35
Росіяни вдарили з артилерії по підприємству в Нікополі, дві людини загинули
Наслідки обстрілу Нікополя 26.06.2023, фото Дніпропетровської ОВА

У Нікополі Дніпропетровської області внаслідок артилерійського обстрілу вдень 26 червня загинули дві людини.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Пряма мова: "Пообіді рашисти вдарили по Нікополю з важкої артилерії. Поцілили по приватному підприємству. Вбили двох його працівників – 51-річну жінку та 50-річного чоловіка. 

Реклама:

Ще один чоловік 49 років постраждав. У нього мінно-вибухова травма та осколкове поранення. Його госпіталізували в стані середньої тяжкості". 

Деталі: На ураженому об’єкті є руйнування. 

Наслідки атаки уточнюються.

ВІДЕО ДНЯ

Теми: НікопольДніпропетровська областьобстрілвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
Нікополь
4 людей постраждали на Дніпропетровщині від російського дрона
Ворог двічі вдарив по Нікополю: застосував безпілотник і артилерію
Росіяни вдарили по Нікополю з важкої артилерії: є постраждала і пошкодження
Останні новини
04:00
Генасамблея ООН ухвалила оновлену резолюцію щодо порушення прав людини на окупованих територіях
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
01:04
На сході країни була оголошена ракетна небезпека
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
Усі новини...
Реклама: