Росіяни вдарили з артилерії по підприємству в Нікополі, дві людини загинули
Понеділок, 26 червня 2023, 16:35
У Нікополі Дніпропетровської області внаслідок артилерійського обстрілу вдень 26 червня загинули дві людини.
Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак
Пряма мова: "Пообіді рашисти вдарили по Нікополю з важкої артилерії. Поцілили по приватному підприємству. Вбили двох його працівників – 51-річну жінку та 50-річного чоловіка.
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Ще один чоловік 49 років постраждав. У нього мінно-вибухова травма та осколкове поранення. Його госпіталізували в стані середньої тяжкості".
Деталі: На ураженому об’єкті є руйнування.
Наслідки атаки уточнюються.
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