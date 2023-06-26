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Росіяни вдарили з артилерії по підприємству в Нікополі, дві людини загинули

Олена РощінаПонеділок, 26 червня 2023, 16:35
Росіяни вдарили з артилерії по підприємству в Нікополі, дві людини загинули
Наслідки обстрілу Нікополя 26.06.2023, фото Дніпропетровської ОВА

У Нікополі Дніпропетровської області внаслідок артилерійського обстрілу вдень 26 червня загинули дві людини.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Пряма мова: "Пообіді рашисти вдарили по Нікополю з важкої артилерії. Поцілили по приватному підприємству. Вбили двох його працівників – 51-річну жінку та 50-річного чоловіка. 

Ще один чоловік 49 років постраждав. У нього мінно-вибухова травма та осколкове поранення. Його госпіталізували в стані середньої тяжкості". 

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Деталі: На ураженому об’єкті є руйнування. 

Наслідки атаки уточнюються.

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Теми: НікопольДніпропетровська областьобстрілвійна
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