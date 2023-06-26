Росіяни вдарили з артилерії по підприємству в Нікополі, дві людини загинули

У Нікополі Дніпропетровської області внаслідок артилерійського обстрілу вдень 26 червня загинули дві людини.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Пряма мова: "Пообіді рашисти вдарили по Нікополю з важкої артилерії. Поцілили по приватному підприємству. Вбили двох його працівників – 51-річну жінку та 50-річного чоловіка.

Ще один чоловік 49 років постраждав. У нього мінно-вибухова травма та осколкове поранення. Його госпіталізували в стані середньої тяжкості".

Реклама:

Деталі: На ураженому об’єкті є руйнування.

Наслідки атаки уточнюються.