Россияне ударили из артиллерии по предприятию в Никополе, два человека погибли
Понедельник, 26 июня 2023, 16:35
В Никополе Днепропетровской области в результате артиллерийского обстрела днем 26 июня погибли два человека.
Источник: глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак
Прямая речь: "После обеда рашисты ударили по Никополю из тяжелой артиллерии. Попали по частному предприятию. Убили двух его работников – 51-летнюю женщину и 50-летнего мужчину.
Еще один мужчина 49 лет пострадал. У него минно-взрывная травма и осколочное ранение. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести".
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Детали: На пораженном объекте есть разрушения.
Последствия атаки уточняются.
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