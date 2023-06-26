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Россияне ударили из артиллерии по предприятию в Никополе, два человека погибли

Елена РощинаПонедельник, 26 июня 2023, 16:35
Россияне ударили из артиллерии по предприятию в Никополе, два человека погибли
Последствия обстрела Никополя 26.06.2023, фото Днепропетровской ОГА

В Никополе Днепропетровской области в результате артиллерийского обстрела днем 26 июня погибли два человека.

Источник: глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак

Прямая речь: "После обеда рашисты ударили по Никополю из тяжелой артиллерии. Попали по частному предприятию. Убили двух его работников – 51-летнюю женщину и 50-летнего мужчину. 

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Еще один мужчина 49 лет пострадал. У него минно-взрывная травма и осколочное ранение. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести". 

Детали: На пораженном объекте есть разрушения. 

Последствия атаки уточняются.

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Темы: НикопольДнепропетровская областьобстрелвойна
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