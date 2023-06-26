Россияне ударили из артиллерии по предприятию в Никополе, два человека погибли

В Никополе Днепропетровской области в результате артиллерийского обстрела днем 26 июня погибли два человека.

Источник: глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак

Прямая речь: "После обеда рашисты ударили по Никополю из тяжелой артиллерии. Попали по частному предприятию. Убили двух его работников – 51-летнюю женщину и 50-летнего мужчину.

Еще один мужчина 49 лет пострадал. У него минно-взрывная травма и осколочное ранение. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести".

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Детали: На пораженном объекте есть разрушения.

Последствия атаки уточняются.