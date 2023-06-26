Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Байден вперше публічно прокоментував заколот "вагнерівців" у Росії

Понеділок, 26 червня 2023, 19:47

Президент США Джо Байден підкреслив, що Сполучені Штати та їхні найближчі союзники не причетні до заколоту групи "Вагнера" , вперше публічно коментуючи російські події цими вихідними. 

Як повідомляє "Європейська правда", заяву президента США у Білому домі в понеділок цитує телеканал CNN

Байден сказав, що доручив команді національної безпеки уважно стежити за суботніми подіями в Росії і доповідати йому "щогодини", а також підготуватися до різних сценаріїв розвитку подій.

Реклама:

Він також повідомив, що на вихідних говорив з ключовими союзниками США, щоб переконатися, що вони усі мають спільне розуміння подій. 

"Вони погодилися зі мною, що ми не дамо Путіну жодного приводу... звинуватити в цьому Захід або звинуватити в цьому НАТО", – розповів Байден про свої переговори на вихідних з союзниками. 

"Ми чітко дали зрозуміти, що ми не причетні до цього. Ми не маємо до цього ніякого стосунку. Це частина боротьби всередині російської системи", – зазначив президент США.

ВІДЕО ДНЯ

Байден сказав, що ще занадто рано "робити остаточні висновки" про наслідки заколоту в Росії. 

"Ми будемо продовжувати оцінювати наслідки подій цих вихідних і їх вплив на Росію і Україну, але ще занадто рано робити остаточний висновок про те, куди це все йде", – сказав Байден.

Він підкреслив, що для США дуже важливо залишатися в тісній взаємодії з союзниками і партнерами, продовжуючи стежити за розвитком ситуації.

"Кінцевий результат всього цього ще належить побачити, але незалежно від того, що буде далі, я буду продовжувати стежити за тим, щоб наші союзники і партнери були тісно пов'язані в тому, як ми сприймаємо ситуацію і реагуємо на неї. Важливо, щоб наші дії були повністю скоординованими", – сказав він.

Пізнього вечора суботи канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент США Джо Байден, президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак також обговорили заколот у Росії.

Четверо глав держав та урядів порівняли свою інформацію щодо подій в РФ та обмінялися оцінками того, як вони бачать ситуацію і якого подальшого розвитку подій очікують.

Теми: БайденВагнерПригожин
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
Байден
Байден планує візит у В'єтнам – Білий дім
Зеленський і Байден говорили про передачу F-16 Україні і покарання Росії
Лідерство США у підтримці України спрямувало дугу історії в бік добра – Зеленський
Останні новини
04:00
Генасамблея ООН ухвалила оновлену резолюцію щодо порушення прав людини на окупованих територіях
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
01:04
На сході країни була оголошена ракетна небезпека
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
Усі новини...
Реклама: