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Байден впервые публично прокомментировал мятеж "вагнеровцев" в России

Понедельник, 26 июня 2023, 19:47

Президент США Джо Байден подчеркнул, что Соединенные Штаты и их ближайшие союзники не причастны к мятежу группы "Вагнера", впервые публично комментируя российские события в эти выходные. 

Как сообщает "Европейская правда", заявление президента США в Белом доме в понедельник цитирует телеканал CNN

Байден сказал, что поручил команде национальной безопасности внимательно следить за субботними событиями в России и докладывать ему "каждый час", а также подготовиться к различным сценариям развития событий.

Он также сообщил, что на выходных говорил с ключевыми союзниками США, чтобы убедиться, что они все имеют общее понимание событий. 

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"Они согласились со мной, что мы не дадим Путину ни одного повода... обвинить в этом Запад или обвинить в этом НАТО", – рассказал Байден о своих переговорах на выходных с союзниками. 

"Мы четко дали понять, что мы не причастны к этому. Мы не имеем к этому никакого отношения. Это часть борьбы внутри российской системы", – отметил президент США.

Байден сказал, что еще слишком рано "делать окончательные выводы" о последствиях мятежа в России. 

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"Мы будем продолжать оценивать последствия событий этих выходных и их влияние на Россию и Украину, но еще слишком рано делать окончательный вывод о том, куда это все идет", – сказал Байден.

Он подчеркнул, что для США очень важно оставаться в тесном взаимодействии с союзниками и партнерами, продолжая следить за развитием ситуации.

"Конечный результат всего этого еще предстоит увидеть, но независимо от того, что будет дальше, я буду продолжать следить за тем, чтобы наши союзники и партнеры были тесно связаны в том, как мы воспринимаем ситуацию и реагируем на нее. Важно, чтобы наши действия были полностью скоординированными", – сказал он.

Поздним вечером субботы канцлер Германии Олаф Шольц, президент США Джо Байден, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Риши Сунак также обсудили мятеж в России.

Четверо глав государств и правительств сравнили свою информацию о событиях в РФ и обменялись оценками того, как они видят ситуацию и какого дальнейшего развития событий ожидают.

Темы: БайденВагнерПригожин
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