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Угорщина блокуватиме переговори про вступ України в ЄС через Грузію – ЗМІ

"Європейська правда"Понеділок, 26 червня 2023, 19:19

Через суперечки щодо прав меншин Угорщина налаштована блокувати початок переговорів про вступ України до Європейського Союзу, а як умову зняття свого вето називає надання статусу кандидата на членство для Грузії.

Про це йдеться в публікації журналіста "Радіо Свободи" Рікарда Джозвяка, повідомляє "Європейська правда".

Деякі співрозмовники Джозвяка в ЄС вважають, що Україна отримає зелене світло для початку переговорів про вступ до кінця року, але Угорщина все ще може накласти вето.

"Під час дискусії в Брюсселі після представлення звіту (про виконання рекомендацій Єврокомісії. – Ред.) Угорщина дуже критично поставилася до Києва через те, що він робить недостатньо для забезпечення прав меншин", – зазначає він.

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Один із варіантів, за яких Будапешт усе ж схвалить початок переговорів про вступ України в ЄС, полягає в наданні Грузії статусу кандидата на членство, у якому йому відмовили минулого року через відкат реформ.

"Останніми роками грузинський уряд розвиває набагато тісніші відносини з Будапештом", – зауважує Джозвяк, прогнозуючи, що досягнення консенсусу щодо кандидатства Грузії "буде, м'яко кажучи, складним завданням", особливо з огляду на невиконання нею дев’яти з 12 рекомендацій Єврокомісії.

Нагадаємо, в четвер, 22 червня, Європейська комісія представила усну оцінку прогресу України на шляху до ЄС. Єврокомісія вважає, що Україна виконала в повному обсязі дві з семи умов, необхідних для початку переговорів про членство, за рештою умов досягнутий прогрес.

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Як йшлося у статті "Європейської правди", доповідь ЄК щодо України загалом позитивна і має на меті допомогти Києву впоратися з проблемами – їх декілька, але у Брюсселі не вважають їх нездоланними.

Детальніше у матеріалі: Два бали з семи, прогноз позитивний: що думає ЄС про початок переговорів про вступ України у 2023 році

Теми: УгорщинаУкраїнаЄСГрузія
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