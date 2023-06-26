Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Венгрия будет блокировать переговоры о вступлении Украины в ЕС из-за Грузии - СМИ

"Европейская правда"Понедельник, 26 июня 2023, 19:19

Из-за споров о правах меньшинств Венгрия настроена блокировать начало переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз, а в качестве условия снятия своего вето называет предоставление статуса кандидата на членство для Грузии.

Об этом говорится в публикации журналиста "Радио Свободы" Рикарда Джозвяка, сообщает "Европейская правда".

Некоторые собеседники Джозвяка в ЕС считают, что Украина получит зеленый свет для начала переговоров о вступлении до конца года, но Венгрия все еще может наложить вето.

"Во время дискуссии в Брюсселе после представления отчета (о выполнении рекомендаций Еврокомиссии. – Ред.) Венгрия очень критически отнеслась к Киеву из-за того, что он делает недостаточно для обеспечения прав меньшинств", – отмечает он.

Реклама:

Один из вариантов, при которых Будапешт все же одобрит начало переговоров о вступлении Украины в ЕС, заключается в предоставлении Грузии статуса кандидата на членство, в котором ему отказали в прошлом году из-за отката реформ.

"В последние годы грузинское правительство развивает гораздо более тесные отношения с Будапештом", – отмечает Джозвяк, прогнозируя, что достижение консенсуса относительно кандидатства Грузии "будет, мягко говоря, сложной задачей", особенно учитывая невыполнение ею девяти из 12 рекомендаций Еврокомиссии.

Напомним, в четверг, 22 июня, вропейская комиссия представила устную оценку прогресса Украины на пути к ЕС. Еврокомиссия считает, что Украина выполнила в полном объеме два из семи условий, необходимых для начала переговоров о членстве, по остальным условиям достигнут прогресс.

ВИДЕО ДНЯ

Как говорилось в статье "Европейской правды", доклад ЕК по Украине в целом положительный и имеет целью помочь Киеву справиться с проблемами – их несколько, но в Брюсселе не считают их непреодолимыми.

Подробнее в материале: Два балла из семи, прогноз положительный: что думает ЕС о начале переговоров о вступлении Украины в 2023 году

Темы: ВенгрияУкраинаЕСГрузия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Посланник Папы после визита в Москву: Не существует мирного плана

Страны Европы готовятся нарушить ядерную сделку с Ираном – The Guardian

С тяжелыми боями продвигаемся на Бердянском и Мелитопольском направлениях – Маляр

В Укрзализныце рассказали о тесте женских купе: несколько билетов продали мужчинам

В ОП рассказали, как восстанавливается водоснабжение после подрыва Каховской ГЭС

видеоПод Киевом девушку вытолкали из кафе за замечание о музыке Лепса, вмешалась полиция

Все новости...
Венгрия
Венгрия не поддержала выделение 500 млн евро из фонда ЕС, который помогает Украине оружием
Приостанавливали пропуск людей и автомобилей в "Дзвинково" на границе с Венгрией
СМИ: Венгрия может снять вето с выделения 500 млн евро из фонда ЕС, который помогает Украине оружием
Последние новости
03:46
В Хмельницкой и Черновицкой областях – угроза вражеских БпЛА
03:15
В Одесской области была ракетная угроза
02:38
Обновлено от 02:12В нескольких областях была угроза вражеской баллистики и БпЛА
01:58
Австрия не препятствует транзиту военной техники из ЕС в Украину – министр
01:02
После ранения в Краматорске умерла писательница Виктория Амелина
00:56
На Черниговщине – более 20 вражеских приходов
00:22
На Сумщине зафиксировано 116 взрывов, разрушены и повреждены дома
23:56
Украина вышла в полуфинал молодежного Евро по футболу и впервые сыграет на Олимпиаде
23:50
В Швейцарии задержали 7 человек, устроивших погромы по солидарности с французами
23:36
Из России летят "Шахеды" – Воздушные силы
Все новости...
Реклама: