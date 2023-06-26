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Венгрия будет блокировать переговоры о вступлении Украины в ЕС из-за Грузии - СМИ

"Европейская правда"Понедельник, 26 июня 2023, 19:19

Из-за споров о правах меньшинств Венгрия настроена блокировать начало переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз, а в качестве условия снятия своего вето называет предоставление статуса кандидата на членство для Грузии.

Об этом говорится в публикации журналиста "Радио Свободы" Рикарда Джозвяка, сообщает "Европейская правда".

Некоторые собеседники Джозвяка в ЕС считают, что Украина получит зеленый свет для начала переговоров о вступлении до конца года, но Венгрия все еще может наложить вето.

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"Во время дискуссии в Брюсселе после представления отчета (о выполнении рекомендаций Еврокомиссии. – Ред.) Венгрия очень критически отнеслась к Киеву из-за того, что он делает недостаточно для обеспечения прав меньшинств", – отмечает он.

Один из вариантов, при которых Будапешт все же одобрит начало переговоров о вступлении Украины в ЕС, заключается в предоставлении Грузии статуса кандидата на членство, в котором ему отказали в прошлом году из-за отката реформ.

"В последние годы грузинское правительство развивает гораздо более тесные отношения с Будапештом", – отмечает Джозвяк, прогнозируя, что достижение консенсуса относительно кандидатства Грузии "будет, мягко говоря, сложной задачей", особенно учитывая невыполнение ею девяти из 12 рекомендаций Еврокомиссии.

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Напомним, в четверг, 22 июня, вропейская комиссия представила устную оценку прогресса Украины на пути к ЕС. Еврокомиссия считает, что Украина выполнила в полном объеме два из семи условий, необходимых для начала переговоров о членстве, по остальным условиям достигнут прогресс.

Как говорилось в статье "Европейской правды", доклад ЕК по Украине в целом положительный и имеет целью помочь Киеву справиться с проблемами – их несколько, но в Брюсселе не считают их непреодолимыми.

Подробнее в материале: Два балла из семи, прогноз положительный: что думает ЕС о начале переговоров о вступлении Украины в 2023 году

Темы: ВенгрияУкраинаЕСГрузия
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