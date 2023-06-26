Воллес: Точність Storm Shadow в Україні була "практично безпомилковою"

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес на слуханнях у Палаті громад британського парламенту в понеділок відзначив вплив далекобійних ракет Storm Shadow на хід війни в Україні.

Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Як зазначив Воллес, надання Києву ракет Storm Shadow "мало значний вплив на полі бою" в Україні.

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"Наскільки мені відомо, їхня точність і здатність ефективно уражати ціль за задумом українців була майже безпомилковою", – додав він, пояснивши, що використання Storm Shadow позначилось на матеріально-технічному забезпеченні й оперативно-тактичному контролі армії РФ.

"Це показує важливість уражання глибокого тилу, й ми заохочуємо міжнародних партнерів надати Україні свої системи дальнього ураження", – вказав посадовець.

Він нагадав, що рішення Великої Британії, США та інших країн надати Україні реактивні системи залпового вогню – HIMARS, MLRS тощо – минулого літа також вплинуло на військові успіхи українців та змусило росіян відводити командні пункти глибше в тил.

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"Ключовим тут є усвідомлення: якщо росіяни вийдуть з-за меж ураження, ми повинні спільно працювати над тим, аби надати таке обладнання, щоб вони знову були в межах ураження (українців. – Ред.)", – підсумував Воллес.

Окремо голова британського Міноборони зазначив, що Лондон і далі "визнається як провідна держава в плані надання військової допомоги Україні".

"Ми забезпечили підготовку 17 тисяч військовослужбовців і надали понад 2,3 мільярда фунтів стерлінгів військової допомоги минулого й цього року. Ми надіслали сотні тисяч артилерійських боєприпасів, тисячі ракет і сотні бронемашин, а також відіграли провідну роль у наданні Україні таких засобів, як реактивні системи залпового вогню MLRS, танки Challenger 2 та ракети Storm Shadow", – перерахував він.

Storm Shadow – це крилата ракета великої дальності, спільно розроблена Великою Британією і Францією. Зазвичай її запускають з повітря. З дальністю стрільби понад 250 км, або 155 миль, вона лише трохи поступається 185-мильній американській армійській системі класу "земля-земля" (ATACMS).