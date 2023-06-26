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Уоллес: Точность Storm Shadow в Украине была "практически безошибочной"

"Европейская правда"Понедельник, 26 июня 2023, 19:35

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес на слушаниях в Палате общин британского парламента в понедельник отметил влияние дальнобойных ракет Storm Shadow на ход войны в Украине.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды".

Как отметил Уоллес, предоставление Киеву ракет Storm Shadow "имело значительное влияние на поле боя" в Украине.

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"Насколько мне известно, их точность и способность эффективно поражать цель по замыслу украинцев была почти безошибочной", – добавил он, пояснив, что использование Storm Shadow сказалось на материально-техническом обеспечении и оперативно-тактическом контроле армии РФ.

"Это показывает важность поражения глубокого тыла, и мы поощряем международных партнеров предоставить Украине свои системы дальнего поражения", – указал чиновник.

Он напомнил, что решение Великобритании, США и других стран предоставить Украине реактивные системы залпового огня – HIMARS, MLRS и т.д. – прошлым летом также повлияло на военные успехи украинцев и заставило россиян отводить командные пункты глубже в тыл.

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"Ключевым здесь является осознание: если россияне выйдут из-за пределов поражения, мы должны совместно работать над тем, чтобы предоставить такое оборудование, чтобы они снова были в пределах поражения (украинцев. – Ред.)", – подытожил Уоллес.

Отдельно глава британского Минобороны отметил, что Лондон и дальше "признается как ведущее государство в плане оказания военной помощи Украине".

"Мы обеспечили подготовку 17 тысяч военнослужащих и предоставили более 2,3 миллиарда фунтов стерлингов военной помощи в прошлом и этом году. Мы отправили сотни тысяч артиллерийских боеприпасов, тысячи ракет и сотни бронемашин, а также сыграли ведущую роль в предоставлении Украине таких средств, как реактивные системы залпового огня MLRS, танки Challenger 2 и ракеты Storm Shadow", – перечислил он.

Storm Shadow – это крылатая ракета большой дальности, совместно разработанная Великобританией и Францией. Обычно ее запускают с воздуха. С дальностью стрельбы более 250 км, или 155 миль, она лишь немного уступает 185-мильной американской армейской системе класса "земля-земля" (ATACMS).

Темы: войнаУкраинаоружиеВеликобритания
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