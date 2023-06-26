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Британія: Заколот Пригожина – безпрецедентний виклик для Путіна

"Європейська правда"Понеділок, 26 червня 2023, 19:45

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі заявив, що заколот ватажка приватної військової компанії "Вагнера" Євгенія Пригожина свідчить про кризові явища в російській владі.

Про це він сказав у понеділок під час виступу в Палаті громад британського парламенту, передає кореспондент "Європейської правди".

Клеверлі підкреслив, що спроба заколоту "вагнеріців" є внутрішньою справою Росії, як і те, хто має бути там при владі.

"Але всі мають зауважити, що один із протеже Путіна публічно зруйнував його обґрунтування війни в Україні", – додав він, нагадавши заяву Пригожина про те, що вторгнення Росії нібито було викликане особистими амбіціями російського військового керівництва.

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Голова британського МЗС також вказав, що Пригожин звинуватив Міністерство оборони РФ у введенні в оману президента й народ, "кажучи, що з боку України була значна агресія, і що за підтримки НАТО вона готувалась до нападу на Росію".

"Брехню російської влади викрив один із ставлеників Путіна… Заколот Пригожина – це безпрецедентний виклик для авторитету Путіна. І очевидно, що в підтримці Росією війни з’являються тріщини", – підсумував він.

Водночас Клеверлі підкреслив, що ситуація із заколотом у Росії не вплине на підтримку Британією України.

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"Нас не зможуть відволікти від нашої роботи з підтримки самооборони України та подальшого відновлення. Події останніх вихідних свідчать, що Україна та її партнери, а не Росія мають стратегічне терпіння й рішучість узяти гору", – вважає він.

Нагадаємо, в ніч проти суботи, 24 червня, ватажок ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин оголосив про наміри "розібратись" із керівництвом російського Міноборони, стверджуючи, що воно намагається ліквідувати "вагнерівців". Коли бойовики вже рухались у бік Москви, Пригожин заявив про скасування "маршу" й погодився на виїзд у Білорусь. 

За даними видання The Times, в уряді Британії вважають, що Сполученому Королівству слід готуватися до сценарію несподіваного розпаду Російської Федерації, аби такі події не застали Лондон зненацька.

Теми: ПригожинВагнерВелика БританіяПутін
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