Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Британія: Заколот Пригожина – безпрецедентний виклик для Путіна

"Європейська правда"Понеділок, 26 червня 2023, 19:45

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі заявив, що заколот ватажка приватної військової компанії "Вагнера" Євгенія Пригожина свідчить про кризові явища в російській владі.

Про це він сказав у понеділок під час виступу в Палаті громад британського парламенту, передає кореспондент "Європейської правди".

Клеверлі підкреслив, що спроба заколоту "вагнеріців" є внутрішньою справою Росії, як і те, хто має бути там при владі.

Реклама:

"Але всі мають зауважити, що один із протеже Путіна публічно зруйнував його обґрунтування війни в Україні", – додав він, нагадавши заяву Пригожина про те, що вторгнення Росії нібито було викликане особистими амбіціями російського військового керівництва.

Голова британського МЗС також вказав, що Пригожин звинуватив Міністерство оборони РФ у введенні в оману президента й народ, "кажучи, що з боку України була значна агресія, і що за підтримки НАТО вона готувалась до нападу на Росію".

"Брехню російської влади викрив один із ставлеників Путіна… Заколот Пригожина – це безпрецедентний виклик для авторитету Путіна. І очевидно, що в підтримці Росією війни з’являються тріщини", – підсумував він.

ВІДЕО ДНЯ

Водночас Клеверлі підкреслив, що ситуація із заколотом у Росії не вплине на підтримку Британією України.

"Нас не зможуть відволікти від нашої роботи з підтримки самооборони України та подальшого відновлення. Події останніх вихідних свідчать, що Україна та її партнери, а не Росія мають стратегічне терпіння й рішучість узяти гору", – вважає він.

Нагадаємо, в ніч проти суботи, 24 червня, ватажок ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин оголосив про наміри "розібратись" із керівництвом російського Міноборони, стверджуючи, що воно намагається ліквідувати "вагнерівців". Коли бойовики вже рухались у бік Москви, Пригожин заявив про скасування "маршу" й погодився на виїзд у Білорусь. 

За даними видання The Times, в уряді Британії вважають, що Сполученому Королівству слід готуватися до сценарію несподіваного розпаду Російської Федерації, аби такі події не застали Лондон зненацька.

Теми: ПригожинВагнерВелика БританіяПутін
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
Пригожин
У Росії засекретили похорон Пригожина – росЗМІ
Міноборони РФ може бути більш зацікавлене в смерті Пригожина, ніж Путін – аналітики
Командувач армії Литви: Напружена безпекова ситуація зберігається попри смерть Пригожина
Останні новини
04:00
Генасамблея ООН ухвалила оновлену резолюцію щодо порушення прав людини на окупованих територіях
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
01:04
На сході країни була оголошена ракетна небезпека
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
Усі новини...
Реклама: