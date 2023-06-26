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Британия: Мятеж Пригожина - беспрецедентный вызов для Путина

"Европейская правда"Понедельник, 26 июня 2023, 19:45

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что мятеж главаря частной военной компании "Вагнера" Евгения Пригожина свидетельствует о кризисных явлениях в российской власти.

Об этом он сказал в понедельник во время выступления в Палате общин британского парламента, передает корреспондент "Европейской правды".

Клеверли подчеркнул, что попытка мятежа "вагнерицев" является внутренним делом России, как и то, кто должен быть там у власти.

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"Но все должны заметить, что один из протеже Путина публично разрушил его обоснование войны в Украине", – добавил он, напомнив заявление Пригожина о том, что вторжение России якобы было вызвано личными амбициями российского военного руководства.

Глава британского МИД также указал, что Пригожин обвинил Министерство обороны РФ во введении в заблуждение президента и народ, "говоря, что со стороны Украины была значительная агрессия и что при поддержке НАТО она готовилась к нападению на Россию".

"Ложь российских властей разоблачил один из ставленников Путина... Мятеж Пригожина – это беспрецедентный вызов для авторитета Путина. И очевидно, что в поддержке Россией войны появляются трещины", – подытожил он.

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В то же время Клеверли подчеркнул, что ситуация с мятежом в России не повлияет на поддержку Британией Украины.

"Нас не смогут отвлечь от нашей работы по поддержке самообороны Украины и дальнейшего восстановления. События последних выходных свидетельствуют, что Украина и ее партнеры, а не Россия имеют стратегическое терпение и решимость одержать верх", – считает он.

Напомним, в ночь на субботу, 24 июня, главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин объявил о намерениях "разобраться" с руководством российского Минобороны, утверждая, что они пытаются ликвидировать "вагнеровцев". Когда боевики уже двигались в сторону Москвы, Пригожин заявил об отмене "марша" и согласился на выезд в Беларусь.

По данным издания The Times, в правительстве Британии считают, что Соединенному Королевству следует готовиться к сценарию неожиданного распада Российской Федерации, чтобы такие события не застали Лондон врасплох.

Темы: ПригожинВагнерВеликобританияПутин
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