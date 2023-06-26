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"Бойові качки": воїни Повітряних сил нищать окупанта і на землі

Валентина РоманенкоПонеділок, 26 червня 2023, 20:00
Бойові качки: воїни Повітряних сил нищать окупанта і на землі
фото - Добровольча стрілецька бригада Повітряних сиk ЗСУ у Facebook

Військовослужбовці Повітряних сил у складі окремої бригади разом із морською піхотою ведуть наступальні дії на Донеччині.

Джерело: командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук у Telegram, речник ПС полковник Юрій Ігнат у коментарі "Українській правді"

Пряма мова Олещука: "У 2014-2015рр. зведений загін Повітряних сил "Дика качка" вів важкі бої під Донецьком, героїчно утримуючи незламну позицію "Зеніт"!

Минуло дев’ять років…

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І нині, уже зведена стрілецька бригада Повітряних сил, сформована із військовослужбовців різних рангів та спеціальностей, пліч-о-пліч з морськими піхотинцями б’є рашистську наволоч на Донеччині…".

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Деталі: Як пояснив УП Ігнат, на відміну від оборонних дій часів АТО, зараз зведена стрілецька бригада ПС, до якої входять зокрема добровольці старшого офіцерського складу, веде наступальні дії на донецькому напрямку.

Теми: Повітряні сили ЗСУвійна
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