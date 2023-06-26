"Бойові качки": воїни Повітряних сил нищать окупанта і на землі

Військовослужбовці Повітряних сил у складі окремої бригади разом із морською піхотою ведуть наступальні дії на Донеччині.

Джерело: командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук у Telegram, речник ПС полковник Юрій Ігнат у коментарі "Українській правді"

Пряма мова Олещука: "У 2014-2015рр. зведений загін Повітряних сил "Дика качка" вів важкі бої під Донецьком, героїчно утримуючи незламну позицію "Зеніт"!

Минуло дев’ять років…

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І нині, уже зведена стрілецька бригада Повітряних сил, сформована із військовослужбовців різних рангів та спеціальностей, пліч-о-пліч з морськими піхотинцями б’є рашистську наволоч на Донеччині…".

"Бойові качки" Повітряних сил нищать ворога на землі

відео - пресслужби ПС ЗСУ pic.twitter.com/Ur1eXJjRaR — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 26, 2023

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Деталі: Як пояснив УП Ігнат, на відміну від оборонних дій часів АТО, зараз зведена стрілецька бригада ПС, до якої входять зокрема добровольці старшого офіцерського складу, веде наступальні дії на донецькому напрямку.