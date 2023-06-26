"Боевые утки": воины Воздушных сил уничтожают оккупанта и на земле
Военнослужащие Воздушных сил в составе отдельной бригады вместе с морской пехотой ведут наступательные действия в Донецкой области.
Источник: командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук в Telegram, спикер ВС полковник Юрий Игнат в комментарии "Украинской правде"
Прямая речь Олещука: "В 2014-2015гг. сводный отряд Воздушных сил "Дикая утка" вел тяжелые бои под Донецком, героически удерживая несокрушимую позицию "Зенит"!
Прошло девять лет...
И сейчас, уже сводная стрелковая бригада Воздушных сил, сформированная из военнослужащих разных рангов и специальностей, бок о бок с морскими пехотинцами бьет рашистскую сволочь в Донецкой области...".
"Бойові качки" Повітряних сил нищать ворога на землі— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 26, 2023
відео - пресслужби ПС ЗСУ pic.twitter.com/Ur1eXJjRaR
Детали: Как пояснил УП Игнат, в отличие от оборонительных действий времен АТО, сейчас сводная стрелковая бригада ВС, в которую входят в частности добровольцы старшего офицерского состава, ведет наступательные действия на донецком направлении.