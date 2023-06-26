"Боевые утки": воины Воздушных сил уничтожают оккупанта и на земле

Военнослужащие Воздушных сил в составе отдельной бригады вместе с морской пехотой ведут наступательные действия в Донецкой области.

Источник: командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук в Telegram, спикер ВС полковник Юрий Игнат в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь Олещука: "В 2014-2015гг. сводный отряд Воздушных сил "Дикая утка" вел тяжелые бои под Донецком, героически удерживая несокрушимую позицию "Зенит"!

Прошло девять лет...

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И сейчас, уже сводная стрелковая бригада Воздушных сил, сформированная из военнослужащих разных рангов и специальностей, бок о бок с морскими пехотинцами бьет рашистскую сволочь в Донецкой области...".

"Бойові качки" Повітряних сил нищать ворога на землі

відео - пресслужби ПС ЗСУ pic.twitter.com/Ur1eXJjRaR — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 26, 2023

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Детали: Как пояснил УП Игнат, в отличие от оборонительных действий времен АТО, сейчас сводная стрелковая бригада ВС, в которую входят в частности добровольцы старшего офицерского состава, ведет наступательные действия на донецком направлении.