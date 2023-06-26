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"Боевые утки": воины Воздушных сил уничтожают оккупанта и на земле

Валентина РоманенкоПонедельник, 26 июня 2023, 20:00
Боевые утки: воины Воздушных сил уничтожают оккупанта и на земле
фото - Добровольческая стрелковая бригада Воздушных сил ВСУ в Facebook

Военнослужащие Воздушных сил в составе отдельной бригады вместе с морской пехотой ведут наступательные действия в Донецкой области.

Источник: командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук в Telegram, спикер ВС полковник Юрий Игнат в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь Олещука: "В 2014-2015гг. сводный отряд Воздушных сил "Дикая утка" вел тяжелые бои под Донецком, героически удерживая несокрушимую позицию "Зенит"!

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И сейчас, уже сводная стрелковая бригада Воздушных сил, сформированная из военнослужащих разных рангов и специальностей, бок о бок с морскими пехотинцами бьет рашистскую сволочь в Донецкой области...".

Детали: Как пояснил УП Игнат, в отличие от оборонительных действий времен АТО, сейчас сводная стрелковая бригада ВС, в которую входят в частности добровольцы старшего офицерского состава, ведет наступательные действия на донецком направлении.

Темы: Воздушные силы ВСУвойна
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