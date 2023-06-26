США дадуть Україні бронемашини в новому пакеті допомоги на пів мільярда – Reuters

Сполучені Штати готуються оголосити у вівторок про новий пакет військової допомоги Україні на суму до 500 мільйонів доларів, до якого увійдуть наземна техніка для підтримки українського контрнаступу та засоби протиповітряної оборони.

Про це стало відомо агенції Reuters від двох американських посадовців, пише "Європейська правда".

За попередніми даними, до нового пакета військової допомоги Україні мають увійти 30 бойових машин Bradley і 25 бронетранспортерів Stryker, а також боєприпаси для артилерійських ракетних систем HIMARS, протитанкова зброя, як-то ПТРК Javelin, а також боєприпаси для зенітних систем Patriot і Stinger.

Співрозмовники Reuters зауважили, що пакет ще допрацьовується і може змінитися.

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Він буде фінансуватися через програму Presidential Drawdown Authority, яка дозволяє президенту США передавати товари й послуги з американських запасів без схвалення Конгресу під час надзвичайних ситуацій.

Це буде вже сорок перший пакет військової допомоги, схвалений Сполученими Штатами для допомоги Україні після російського повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року. А загальний обсяг американської військової допомоги Києву становитиме понад 40 мільярдів доларів.

Останній пакет військової допомоги США оголосили 13 червня, його обсяг становив 325 мільйонів доларів. Туди увійшли засоби протиповітряної оборони, додаткові боєприпаси для систем HIMARS, артилерійські снаряди, протитанкова зброя, броньована техніка та інше обладнання.

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Раніше стало відомо, що аудит Пентагону щодо військової допомоги Україні з боку Сполучених Штатів виявив невідповідність між оцінною та реальною вартістю наданого обладнання на 6,2 мільярда доларів.