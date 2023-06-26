Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

США дадуть Україні бронемашини в новому пакеті допомоги на пів мільярда – Reuters

"Європейська правда"Понеділок, 26 червня 2023, 19:48

Сполучені Штати готуються оголосити у вівторок про новий пакет військової допомоги Україні на суму до 500 мільйонів доларів, до якого увійдуть наземна техніка для підтримки українського контрнаступу та засоби протиповітряної оборони.

Про це стало відомо агенції Reuters від двох американських посадовців, пише "Європейська правда".

За попередніми даними, до нового пакета військової допомоги Україні мають увійти 30 бойових машин Bradley і 25 бронетранспортерів Stryker, а також боєприпаси для артилерійських ракетних систем HIMARS, протитанкова зброя, як-то ПТРК Javelin, а також боєприпаси для зенітних систем Patriot і Stinger.

Співрозмовники Reuters зауважили, що пакет ще допрацьовується і може змінитися.

Реклама:

Він буде фінансуватися через програму Presidential Drawdown Authority, яка дозволяє президенту США передавати товари й послуги з американських запасів без схвалення Конгресу під час надзвичайних ситуацій.

Це буде вже сорок перший пакет військової допомоги, схвалений Сполученими Штатами для допомоги Україні після російського повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року. А загальний обсяг американської військової допомоги Києву становитиме понад 40 мільярдів доларів.

Останній пакет військової допомоги США оголосили 13 червня, його обсяг становив 325 мільйонів доларів. Туди увійшли засоби протиповітряної оборони, додаткові боєприпаси для систем HIMARS, артилерійські снаряди, протитанкова зброя, броньована техніка та інше обладнання.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше стало відомо, що аудит Пентагону щодо військової допомоги Україні з боку Сполучених Штатів виявив невідповідність між оцінною та реальною вартістю наданого обладнання на 6,2 мільярда доларів.

Теми: СШАУкраїназброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Російські "воєнкори" побоюються, що Україна може форсувати Дніпро – ISW

Зеленський закликав Байдена запросити Україну до НАТО

Кулеба про ситуацію із Саакашвілі: Все досягло точки кипіння, його хочуть довести до смерті

Росія в ніч на 3 липня вдарила дронами по будівлі СБУ в Сумах – Зеленський

фотоУ жінки голови "Київміськбуду" знайшли віллу у Франції за €20 млн

Зеленський розповів, якою буде відповідь України на суд над виснаженим Саакашвілі

Усі новини...
США
В адміністрації Байдена непокояться, що контрнаступ відстає від графіка – NYT
Goldman Sachs знизив рейтинг акцій Tesla після їхнього стрімкого зростання
Резніков поговорив із главою Міноборони США: Все рухається у правильному напрямку
Останні новини
04:45
Російські "воєнкори" побоюються, що Україна може форсувати Дніпро – ISW
03:55
відео, оновлено від 23:23Під Москвою – потужна пожежа на складах фабрики
03:30
Зеленський закликав Байдена запросити Україну до НАТО
02:40
доповненоУ трьох областях – загроза ворожих безпілотників
01:59
Під Мелітополем окупанти мінують дороги і засіяні поля – ЦНС
01:22
Повітряні сили попередили про загрозу балістики для 5 областей
00:59
Кулеба: Думаю, РФ вигадує новий план щодо ЗАЕС
00:22
Обстріли Сумщини: за добу – 170 "прильотів", 5 загиблих
23:44
Кулеба: Публікації у ЗМІ про "повільний наступ" не впливають на допомогу Україні
23:12
Навчання на F-16 мали розпочатись ще в червні, "графік починає зсуватись" – Кулеба
Усі новини...
Реклама: