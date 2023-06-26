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США дадут Украине бронемашины в новом пакете помощи на полмиллиарда - Reuters

"Европейская правда"Понедельник, 26 июня 2023, 19:48

Соединенные Штаты готовятся объявить во вторник о новом пакете военной помощи Украине на сумму до 500 миллионов долларов, в который войдут наземная техника для поддержки украинского контрнаступления и средства противовоздушной обороны.

Об этом стало известно агентству Reuters от двух американских чиновников, пишет "Европейская правда".

По предварительным данным, в новый пакет военной помощи Украине должны войти 30 боевых машин Bradley и 25 бронетранспортеров Stryker, а также боеприпасы для артиллерийских ракетных систем HIMARS, противотанковое оружие, как ПТРК Javelin, а также боеприпасы для зенитных систем Patriot и Stinger.

Собеседники Reuters отметили, что пакет еще дорабатывается и может измениться.

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Он будет финансироваться через программу Presidential Drawdown Authority, которая позволяет президенту США передавать товары и услуги из американских запасов без одобрения Конгресса во время чрезвычайных ситуаций.

Это будет уже сорок первый пакет военной помощи, одобренный Соединенными Штатами для помощи Украине после российского полномасштабного вторжения в феврале 2022 года. А общий объем американской военной помощи Киеву составит более 40 миллиардов долларов.

Последний пакет военной помощи США объявили 13 июня, его объем составил 325 миллионов долларов. Туда вошли средства противовоздушной обороны, дополнительные боеприпасы для систем HIMARS, артиллерийские снаряды, противотанковое оружие, бронированная техника и другое оборудование.

ВИДЕО ДНЯ

Ранее стало известно, что аудит Пентагона по военной помощи Украине со стороны Соединенных Штатов обнаружил несоответствие между оценочной и реальной стоимостью предоставленного оборудования на 6,2 миллиарда долларов.

Темы: СШАУкраинаоружие
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