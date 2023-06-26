США дадут Украине бронемашины в новом пакете помощи на полмиллиарда - Reuters

Соединенные Штаты готовятся объявить во вторник о новом пакете военной помощи Украине на сумму до 500 миллионов долларов, в который войдут наземная техника для поддержки украинского контрнаступления и средства противовоздушной обороны.

Об этом стало известно агентству Reuters от двух американских чиновников, пишет "Европейская правда".

По предварительным данным, в новый пакет военной помощи Украине должны войти 30 боевых машин Bradley и 25 бронетранспортеров Stryker, а также боеприпасы для артиллерийских ракетных систем HIMARS, противотанковое оружие, как ПТРК Javelin, а также боеприпасы для зенитных систем Patriot и Stinger.

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Собеседники Reuters отметили, что пакет еще дорабатывается и может измениться.

Он будет финансироваться через программу Presidential Drawdown Authority, которая позволяет президенту США передавать товары и услуги из американских запасов без одобрения Конгресса во время чрезвычайных ситуаций.

Это будет уже сорок первый пакет военной помощи, одобренный Соединенными Штатами для помощи Украине после российского полномасштабного вторжения в феврале 2022 года. А общий объем американской военной помощи Киеву составит более 40 миллиардов долларов.

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Последний пакет военной помощи США объявили 13 июня, его объем составил 325 миллионов долларов. Туда вошли средства противовоздушной обороны, дополнительные боеприпасы для систем HIMARS, артиллерийские снаряды, противотанковое оружие, бронированная техника и другое оборудование.

Ранее стало известно, что аудит Пентагона по военной помощи Украине со стороны Соединенных Штатов обнаружил несоответствие между оценочной и реальной стоимостью предоставленного оборудования на 6,2 миллиарда долларов.