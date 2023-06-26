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Сили оборони просунулися на 1,5 км на мелітопольському напрямку

Євген КізіловПонеділок, 26 червня 2023, 20:12
Сили оборони просунулися на 1,5 км на мелітопольському напрямку
фото: зсу

На мелітопольському напрямку українські війська в результаті системного тиску просунулися в бік противника вже на 1,5 км.

Джерело: речник Сил оборони таврійського напрямку Валерій Шершень в ефірі національного телемарафону, передає Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "У результаті системного тиску Сили оборони таврійського напрямку мають успіх і просунулися на 1,5 км углиб противника. Це про успішні наступальні дії угруповання "Таврія" на мелітопольському напрямку".

Деталі: Шершень зазначив, що наразі українські війська закріплюються там на досягнутих рубежах. За його словами, відбувається аеророзвідка місцевості, обов'язкове розмінування, а також Сили оборони наносять вогневі ураження, артилерія працює по виявленим цілям противника і відбуваються заходи з контрбатарейної боротьби.

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Він наголосив, що, просуваючись уперед, воїни таврійського напрямку впевнено продовжують знищувати ворога та вирівнюють фронт.

За його словами, протягом останньої доби втрати ворога вбитими становлять 146 окупантів, пораненими - 229, четверо полонених. Також українські сили знищили 15 одиниць озброєння та військової техніки противника.

Теми: контрнаступМелітопольвійнаЗбройні сили
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