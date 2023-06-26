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Силы обороны продвинулись на 1,5 км на мелитопольском направлении

Евгений КизиловПонедельник, 26 июня 2023, 20:12
Силы обороны продвинулись на 1,5 км на мелитопольском направлении
фото: всу

На мелитопольском направлении украинские войска в результате системного давления продвинулись в сторону противника уже на 1,5 км.

Источник: спикер Сил обороны таврического направления Валерий Шершень в эфире национального телемарафона, передает Интерфакс-Украина

Прямая речь: "В результате системного давления Силы обороны таврического направления имеют успех и продвинулись на 1,5 км вглубь противника. Это об успешных наступательных действиях группировки "Таврия" на мелитопольском направлении".

Детали: Шершень отметил, что сейчас украинские войска закрепляются там на достигнутых рубежах. По его словам, происходит аэроразведка местности, обязательное разминирование, а также Силы обороны наносят огневые поражения, артиллерия работает по выявленным целям противника и осуществляются мероприятия по контрбатарейной борьбе.

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Он отметил, что, продвигаясь вперед, воины таврического направления уверенно продолжают уничтожать врага и выравнивают фронт.

По его словам, за последние сутки потери врага убитыми составляют 146 оккупантов, ранеными - 229, четверо пленных. Также украинские силы уничтожили 15 единиц вооружения и военной техники противника.

Темы: контрнаступлениеМелитопольвойнаВооруженные силы
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