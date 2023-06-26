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Болгарія схвалила новий пакет військової допомоги Україні

"Європейська правда"Понеділок, 26 червня 2023, 20:20

Болгарський уряд схвалив два рішення про надання Україні нового пакета військової допомоги, його зміст традиційно не деталізується.

Про це, як пише "Європейська правда", уряд Болгарії повідомив у понеділок.

З повідомлення випливає, що рішення про "новий пакет військової та військово-технічної допомоги" Україні Рада міністрів Болгарії схвалила ще в п’ятницю, 23 червня.

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"Затверджений перелік (озброєнь і допомоги. – Ред.) співмірний за обсягом з допомогою з першого пакета, наданою тимчасовим урядом рішенням від 22 грудня 2022 року", – вказують у болгарському уряді.

Там також підкреслюють, що надання пакета допомоги "не порушуватиме стандартів збройних сил Республіки Болгарія та їхньої бойової підготовки".

Ще в листопаді 2022 року парламент Болгарії підтримала резолюцію про постачання Україні військової та технічної допомоги. Та неофіційно колишній проєвропейський уряд Кирила Петкова, як стверджується, надав Києву боєприпасів і зброї на понад мільярд доларів.

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Новий проєвропейський уряд Болгарії раніше підтвердив, що підтримує військову допомогу Україні.

Теми: БолгаріяУкраїназброя
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