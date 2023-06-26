Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Болгарія схвалила новий пакет військової допомоги Україні

"Європейська правда"Понеділок, 26 червня 2023, 20:20

Болгарський уряд схвалив два рішення про надання Україні нового пакета військової допомоги, його зміст традиційно не деталізується.

Про це, як пише "Європейська правда", уряд Болгарії повідомив у понеділок.

З повідомлення випливає, що рішення про "новий пакет військової та військово-технічної допомоги" Україні Рада міністрів Болгарії схвалила ще в п’ятницю, 23 червня.

"Затверджений перелік (озброєнь і допомоги. – Ред.) співмірний за обсягом з допомогою з першого пакета, наданою тимчасовим урядом рішенням від 22 грудня 2022 року", – вказують у болгарському уряді.

Реклама:

Там також підкреслюють, що надання пакета допомоги "не порушуватиме стандартів збройних сил Республіки Болгарія та їхньої бойової підготовки".

Ще в листопаді 2022 року парламент Болгарії підтримала резолюцію про постачання Україні військової та технічної допомоги. Та неофіційно колишній проєвропейський уряд Кирила Петкова, як стверджується, надав Києву боєприпасів і зброї на понад мільярд доларів.

Новий проєвропейський уряд Болгарії раніше підтвердив, що підтримує військову допомогу Україні.

ВІДЕО ДНЯ

Теми: БолгаріяУкраїназброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Російські "воєнкори" побоюються, що Україна може форсувати Дніпро – ISW

Зеленський закликав Байдена запросити Україну до НАТО

Кулеба про ситуацію із Саакашвілі: Все досягло точки кипіння, його хочуть довести до смерті

Росія в ніч на 3 липня вдарила дронами по будівлі СБУ в Сумах – Зеленський

фотоУ жінки голови "Київміськбуду" знайшли віллу у Франції за €20 млн

Зеленський розповів, якою буде відповідь України на суд над виснаженим Саакашвілі

Усі новини...
Болгарія
У Болгарії – пожежа на збройовому заводі бізнесмена, якого отруїли агенти ГРУ
Суспільний мовник Болгарії вперше почав показувати новини українською
Президент Болгарії вважає помилкою допомогу Україні артилерійськими снарядами
Останні новини
04:45
Російські "воєнкори" побоюються, що Україна може форсувати Дніпро – ISW
03:55
відео, оновлено від 23:23Під Москвою – потужна пожежа на складах фабрики
03:30
Зеленський закликав Байдена запросити Україну до НАТО
02:40
доповненоУ трьох областях – загроза ворожих безпілотників
01:59
Під Мелітополем окупанти мінують дороги і засіяні поля – ЦНС
01:22
Повітряні сили попередили про загрозу балістики для 5 областей
00:59
Кулеба: Думаю, РФ вигадує новий план щодо ЗАЕС
00:22
Обстріли Сумщини: за добу – 170 "прильотів", 5 загиблих
23:44
Кулеба: Публікації у ЗМІ про "повільний наступ" не впливають на допомогу Україні
23:12
Навчання на F-16 мали розпочатись ще в червні, "графік починає зсуватись" – Кулеба
Усі новини...
Реклама: