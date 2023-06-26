Болгарія схвалила новий пакет військової допомоги Україні
Болгарський уряд схвалив два рішення про надання Україні нового пакета військової допомоги, його зміст традиційно не деталізується.
Про це, як пише "Європейська правда", уряд Болгарії повідомив у понеділок.
З повідомлення випливає, що рішення про "новий пакет військової та військово-технічної допомоги" Україні Рада міністрів Болгарії схвалила ще в п’ятницю, 23 червня.
"Затверджений перелік (озброєнь і допомоги. – Ред.) співмірний за обсягом з допомогою з першого пакета, наданою тимчасовим урядом рішенням від 22 грудня 2022 року", – вказують у болгарському уряді.
Там також підкреслюють, що надання пакета допомоги "не порушуватиме стандартів збройних сил Республіки Болгарія та їхньої бойової підготовки".
Ще в листопаді 2022 року парламент Болгарії підтримала резолюцію про постачання Україні військової та технічної допомоги. Та неофіційно колишній проєвропейський уряд Кирила Петкова, як стверджується, надав Києву боєприпасів і зброї на понад мільярд доларів.
Новий проєвропейський уряд Болгарії раніше підтвердив, що підтримує військову допомогу Україні.