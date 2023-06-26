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Болгария одобрила новый пакет военной помощи Украине

"Европейская правда"Понедельник, 26 июня 2023, 20:20

Болгарское правительство одобрило два решения о предоставлении Украине нового пакета военной помощи, его содержание традиционно не детализируется.

Об этом, как пишет "Европейская правда", правительство Болгарии сообщило в понедельник.

Из сообщения следует, что решение о "новом пакете военной и военно-технической помощи" Украине Совет министров Болгарии одобрил еще в пятницу, 23 июня.

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"Утвержденный перечень (вооружений и помощи. – Ред.) соизмерим по объему с помощью из первого пакета, предоставленной временным правительством решением от 22 декабря 2022 года", – указывают в болгарском правительстве.

Там также подчеркивают, что предоставление пакета помощи "не будет нарушать стандартов вооруженных сил Республики Болгария и их боевой подготовки".

Еще в ноябре 2022 года парламент Болгарии поддержал резолюцию о поставках Украине военной и технической помощи. И неофициально бывшее проевропейское правительство Кирилла Петкова, как утверждается, предоставило Киеву боеприпасов и оружия на более миллиарда долларов.

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Новое проевропейское правительство Болгарии ранее подтвердило, что поддерживает военную помощь Украине.

Темы: БолгарияУкраинаоружие
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