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Війська РФ посилили обстріли на куп’янсько-лиманському напрямку – Нацгвардія

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 26 червня 2023, 20:51
Війська РФ посилили обстріли на куп’янсько-лиманському напрямку – Нацгвардія
Ілюстративне фото з Генштабу ЗСУ

На куп’янсько-лиманському напрямку за останній тиждень збільшилася кількість обстрілів, по позиціях Нацгвардії – понад удвічі.

Джерело: речник Національної гвардії України Руслан Музичук в ефірі Радіо Свобода 

Пряма мова: "На куп’янсько-лиманському напрямку за останній тиждень дуже збільшилась кількість артилерійських і мінометних обстрілів. Що стосується саме позицій Національної гвардії, ми фіксуємо майже у понад вдвічі збільшення обстрілів по цих позиціях. 

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Водночас гвардійці, які виконують там задачі, зокрема це Серебрянське лісництво, утримують свої зайняті позиції – навіть подекуди вдалося відбити і повернути під свій контроль деякі раніше зайняті позиції".

Більше деталей: За його словами, у Серебрянському лісництві діють сили російської регулярної армії, які застосовують артилерію і тільки після цього намагаються просунутись.

На цьому напрямку, як зазначив Музичук, і раніше переважали артилерійські і мінометні обстріли. На відміну від бахмутського напрямку, тут виконували задачі регулярні війська Росії.

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Пряма мова: "Регулярні війська не так (як найманці - ред.) застосовують живу силу для просування. Навпаки – вони досить економлять свої сили. Вони застосовують саме артилерійські обстріли для того, щоб завдавати удари по позиціях наших захисників, щоб вибити, і тільки після цього намагаються здійснювати певні просування. 

Якщо взяти мету цих ударів, то це є подальше просування, є також певні географічні ділянки, місця навіть на цій ділянці, які вигідні для того, щоб їх займати, тому що вони надалі дадуть певну тактичну перевагу".

Теми: НацгвардіяобстрілЛуганська областьХарківська область
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