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Войска РФ усилили обстрелы на купянско-лиманском направлении – Нацгвардия

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 26 июня 2023, 20:51
Войска РФ усилили обстрелы на купянско-лиманском направлении – Нацгвардия
Иллюстративное фото из Генштаба ВСУ

На купянско-лиманском направлении за последнюю неделю увеличилось количество обстрелов, по позициям Нацгвардии – более чем вдвое.

Источник: представитель Национальной гвардии Украины Руслан Музычук в эфире Радио Свобода 

Прямая речь: "На купянско-лиманском направлении за последнюю неделю очень увеличилось количество артиллерийских и минометных обстрелов. Что касается именно позиций Национальной гвардии, мы фиксируем почти более чем вдвое увеличение обстрелов по этим позициям. 

В то же время гвардейцы, которые выполняют там задачи, в частности это Серебрянское лесничество, удерживают свои занятые позиции - даже кое-где удалось отбить и вернуть под свой контроль некоторые ранее занятые позиции".

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Больше деталей: По его словам, в Серебрянском лесничестве действуют силы российской регулярной армии, которые применяют артиллерию и только после этого пытаются продвинуться.

На этом направлении, как отметил Музычук, и раньше преобладали артиллерийские и минометные обстрелы. В отличие от бахмутского направления, здесь выполняли задачи регулярные войска России.

Прямая речь: "Регулярные войска не так (как наемники - ред.) применяют живую силу для продвижения. Наоборот - они достаточно экономят свои силы. Они применяют именно артиллерийские обстрелы для того, чтобы наносить удары по позициям наших защитников, чтобы выбить, и только после этого пытаются осуществлять определенные продвижения. 

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Если взять цель этих ударов, то это дальнейшее продвижение, есть также определенные географические участки, места даже на этом участке, которые выгодны для того, чтобы их занимать, потому что они в дальнейшем дадут определенное тактическое преимущество".

Темы: НацгвардияобстрелЛуганская областьХарьковская область
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