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Войска РФ усилили обстрелы на купянско-лиманском направлении – Нацгвардия

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 26 июня 2023, 20:51
Войска РФ усилили обстрелы на купянско-лиманском направлении – Нацгвардия
Иллюстративное фото из Генштаба ВСУ

На купянско-лиманском направлении за последнюю неделю увеличилось количество обстрелов, по позициям Нацгвардии – более чем вдвое.

Источник: представитель Национальной гвардии Украины Руслан Музычук в эфире Радио Свобода 

Прямая речь: "На купянско-лиманском направлении за последнюю неделю очень увеличилось количество артиллерийских и минометных обстрелов. Что касается именно позиций Национальной гвардии, мы фиксируем почти более чем вдвое увеличение обстрелов по этим позициям. 

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В то же время гвардейцы, которые выполняют там задачи, в частности это Серебрянское лесничество, удерживают свои занятые позиции - даже кое-где удалось отбить и вернуть под свой контроль некоторые ранее занятые позиции".

Больше деталей: По его словам, в Серебрянском лесничестве действуют силы российской регулярной армии, которые применяют артиллерию и только после этого пытаются продвинуться.

На этом направлении, как отметил Музычук, и раньше преобладали артиллерийские и минометные обстрелы. В отличие от бахмутского направления, здесь выполняли задачи регулярные войска России.

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Прямая речь: "Регулярные войска не так (как наемники - ред.) применяют живую силу для продвижения. Наоборот - они достаточно экономят свои силы. Они применяют именно артиллерийские обстрелы для того, чтобы наносить удары по позициям наших защитников, чтобы выбить, и только после этого пытаются осуществлять определенные продвижения. 

Если взять цель этих ударов, то это дальнейшее продвижение, есть также определенные географические участки, места даже на этом участке, которые выгодны для того, чтобы их занимать, потому что они в дальнейшем дадут определенное тактическое преимущество".

Темы: НацгвардияобстрелЛуганская областьХарьковская область
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