Зеленський відвідав бердянський напрямок і нагородив захисників

Президент України Володимир Зеленський відвідав позиції Сил оборони на бердянському напрямку і нагородив українських захисників.

Джерело: Зеленський у Telegram

Пряма мова: "Передові позиції українських військ на бердянському напрямку. Дуже важливо сьогодні бути тут. Особливо приємно вітати 3-й батальйон окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького Сухопутних військ Збройних сил України.

Дякую вам за те, що захищаєте Україну, боретеся за нашу незалежність і свободу – свободу для кожного і кожної з нас. Бережіть себе. Збережете своє життя – збережете Україну".

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Деталі: Він також нагородив українських бійців.