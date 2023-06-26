Зеленський відвідав бердянський напрямок і нагородив захисників
Понеділок, 26 червня 2023, 21:33
Президент України Володимир Зеленський відвідав позиції Сил оборони на бердянському напрямку і нагородив українських захисників.
Джерело: Зеленський у Telegram
Пряма мова: "Передові позиції українських військ на бердянському напрямку. Дуже важливо сьогодні бути тут. Особливо приємно вітати 3-й батальйон окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького Сухопутних військ Збройних сил України.
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Дякую вам за те, що захищаєте Україну, боретеся за нашу незалежність і свободу – свободу для кожного і кожної з нас. Бережіть себе. Збережете своє життя – збережете Україну".
Деталі: Він також нагородив українських бійців.
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