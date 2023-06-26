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Зеленский посетил бердянское направление и наградил защитников

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 26 июня 2023, 21:33
Зеленский посетил бердянское направление и наградил защитников
Скрин с видео

Президент Украины Владимир Зеленский посетил позиции Сил обороны на бердянском направлении и наградил украинских защитников.

Источник: Зеленский в Telegram

Прямая речь: "Передовые позиции украинских войск на бердянском направлении. Очень важно сегодня быть здесь. Особенно приятно приветствовать 3-й батальон отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Спасибо вам за то, что защищаете Украину, боретесь за нашу независимость и свободу - свободу для каждого и каждой из нас. Берегите себя. Сохраните свою жизнь - сохраните Украину".

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Детали: Он также наградил украинских бойцов.

Темы: ЗеленскийконтрнаступлениеВооруженные силыпрезидент
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